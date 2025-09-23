Ubijen hrvatski političar Zoran Grgić: Napadač ispalio nekoliko hitaca, pa pobjegao

Osumnjičeni mladić star je oko 30 godina.

Izvor: Shutterstock

Na području opštine Garčin oko 18 časova došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena.

Lokalni mediji nezvanično saznaju da je ubijen Zoran Grgić, bivši političar HDZ-a.

Portal 035 nezvanično saznaje da je ubijen Zoran Grgić, saborski poslanik iz redova HDZ-a s početka 2000-ih. Bio je i član Savjeta za građanski nadzor bezbjednosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora, a obavljao je i niz lokalnih političkih funkcija.

Prema informacijama portala SBonline, osumnjičeni je mladić star oko 30 godina. Navodno je u Grgića ispalio više hitaca. Događaju je, kako se navodi, prethodilo cjelodnevno druženje kod njegovog oca.

Portal Plus prenosi da je osumnjičeni već poznat policiji. Mještani kažu da su se on i Grgić tokom dana družili na izletištu Ljeskove vode, a zatim ga je sačekao i ubio na putu.

Nakon zločina je pobjegao, a za njim traga interventna policija. Saobraćaj prema Ljeskovim vodama i Vrhovini je blokiran.

(Agencije, Mondo)