Unuk koji je ubio babu i dedu kod Despotovca uhapšen na vašaru: Uhvatili ga dok je doručkovao, priznao da ih je zaklao

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Despotovca, Miloš M. (39), uhapšen je jutros u Smederevskoj Palanci i biće predat nadležnima u Jagodinu.

Miloš M. (39), koji se sumnjiči da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radosavljević u okolini Despotovca, uhapšen je jutros u Smederevskoj Palanci. Kako se saznaje, poslije jezivog zločina otišao je na vašar u Smederevsku Palanku.

"Uhapšen dok je doručkovao, a pronađen i automobil kojim je pobjegao. Nije pružao otpor tokom hapšenja. Navodno je izjavio da babu i dedu nije ubio zbog para, odnosno iz koristoljublja, već zbog narušenih porodičnih odnosa", ističe izvor blizak slučaju.

Podsjetimo, tijela Momčila i Živadinke Radosavljević juče ujutro je u porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca našao njihov zet koji je s policijom ušao u kuću zato što se dvoje staraca nisu javljali na telefon. Zatekli su jeziv prizor - dva tijela u lokvi krvi, a istragom je utvrđeno da je bračni par izboden nožem, a zatim navodno, zaklan.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Miloš M. nakon svađe počinio krvavi pir u petak, a zatim ukrao automobil dede Momčila i pobjegao, a kamion kojim je kobnog dana došao kod Momčila i Živadinke ostao je parkiran ispred kuće Radosavljevića. Prema riječima komšija, Miloš je odnedavno živio sa babom i dedom i imao je problema sa alkoholom.

"Provjerava se da li je motiv ubistva svađa oko novca od prodaje stoke. Navodno, ubijeni Momčilo je dao neke ovce unuku Milošu da proda, a zatim je od njega tražio novac. Vjerovatno je oko toga izbila svađa, ali to će istraga utvrditi", rekli su juče mještani sela kod Despotovca. Istragu povodom dvostrukog ubistva bračnog para vodi Više javno tužilaštvo u Jagodini.

