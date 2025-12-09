Policija ušla u trag: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću

Tela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Izvor: Shutterstock/ Natalya Volchenkova

Lazar Vuletić, osumnjičen za dvostruko ubistvo u Nikšiću, uhapšen je u Baru.

"Osumnjičeni za teško ubistvo, Lazar Vulević je, od strane policijskih službenika uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i lišen slobode. On će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", saopšteno je iz Uprave policije.

Vulević se sumnjiči za ubistvo M. P. (74) i M. V. (41).

Tijela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Iz Uprave policije je ranije danas zvanično saopšteno da je nikšićka policija sinoć oko 19.20 časova obaveštena od strane člana porodice da im se M. P. ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana.

(Vijesti/MONDO)