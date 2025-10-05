Obračun crnogorskih klanova ne jenjava: Još jedno tijelo pronađeno u Kotoru

Policija utvrđuje da li je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Jedna osoba ubijena je u Kotoru, a policija utvrđuje identitet stradalog i motiv ubistva, rekao je jedan od izvora "Vijesti". Policija utvrđuje i da li je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova.

Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gdje se navodno i dogodilo ubistvo. Tijelo muškarca za kojeg se vjeruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu. Ovo je u proteklih mjesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.