Uvrijedio ženu jer je zatekao u kući sa ljubavnikom, ona pozvala policiju: Nesvakidašnji slučaj u Crnoj Gori

Jedan muškarac iz Podgorice se požalio da mu je stigla optužnica a da nije ni saslušan.

Izvor: Valentyn Irin/Shutterstock

Centar za prava muškaraca iz Podgorice jedna je od retkih nevladinih organizacija u regionu koja se bavi upravo kako i stoji u njihovom nazivu – pravima muškaraca. Upravo se na njihovu adresu javljaju mnogi koji su prije svega uskraćeni na pravo da viđaju svoju djecu nakon razvoda, ali i oni koji se suočavaju sa lažnim prijavljivanjem.

Jedan od muškaraca podijelio je i svoje iskustvo nezadovoljan radom nadležnog tužilaštva.

"Prije nekoliko dana dobio sam obavještenje da je podignuta optužnica protiv mene za nasilje u porodici jer sam zatekao ženu sa ljubavnikom dok je dijete bilo u kući. Nije bilo fizičkog kontakta, već samo verbalno vređanje. Ona je pozvala policiju i ja sam priveden na 24 sata. Sada nakon godinu dana je protiv mene podignuta optužnica i jedva čekam taj sudski proces", napisao je jedan građanin.

Dodaje da prije podizanja optužnice nije bio saslušan.

"Prvo mi je stiglo obavještenje o podizanju optužnice, iako pre toga nisam imao saslušanje kod tužioca. Poslije dva dana stigao je i poziv za saslušanje kod tužioca. Neko je očigledno napravio grešku u koracima, ali svakako jedva čekam taj proces", dodao je.

Osnivač CZPM, advokat Bojan Vujović, kaže da ovakvih slučajeva ima mnogo i da nadležne institucije u Crnoj Gori nerijetko zanemaruju prava muškaraca. Od kad organizacija postoji, javilo se nekoliko stotina muškaraca čija prava su na neki način bila ugrožena.

"Stalno se javljaju i uglavnom su to neke teške porodične i životne priče. Veliki broj muškaraca takođe trpi nasilje od svojih partnerki, nerijetko ne želeći o tome da pričaju jer to je još uvijek tabu tema naročito u patrijahalnoj Crnoj Gori. Oni su podložni depresiji, a potom i samoubistvima. Od ukupnog broja samoubistava 80 odsto to počine muškarci i o tome niko ne priča. Crna Gora je pri vrhu te negativne statistke", kaže za RINU advokat Vujović.

Vujović ističe da su dva osnovna oblika diskriminacije sa kojima se susreću muškarci u Crnoj Gori, nejednak tretman kad je reč o nasilju u porodici i ostvarivanje prava na roditeljstvo. Razvoda u Crnoj Gori je nikad više, a starateljstvo se, kako ističe naš sagovornik, u 99% slučajeva dodeljuje majkama.

Podgorički advokat ne poriče da i te kako postoji nasilje nad ženama i on ohrabruje sve žrtve da to prijave. Kao advokat sa istim žarom brani i žene žrtve nasilja, ali i muškarace. Kako on kaže, praksa je pokazala da nažalost ima dosta i lažnih prijava od strane pojedinih žena, koje žele na taj način da se osvete svojim bivšim partnerima.

(RINA/MONDO)