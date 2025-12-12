logo
Blokirano šire područje Herceg Novog: Ranjen muškarac, policija traga za napadačem

Autor Dušan Volaš
0

U Herceg Novom ranjen je M. N., nakon čega je transportovan u zdravstvenu ustanovu. Lice je navodno povezano sa Meljinskom grupom.

Ranjen muškarac u Herceg Novom Izvor: Djordje Kostic/Shutterstock

Novljanin Milorad Miki Nikolić ranjen je u Igalu oko 15 časova. Prema informacijama na njega je pucano u mjestu Bajkovina.

Jedan od izvora kazao je da je Nikolić bezbednosno interesantno lice, navodno povezan sa tzv Meljinskom grupom.

Iz Uprave policije (UP) je zvanično saopšteno da je Nikolić transportovan u medicinsku ustanovu.

"Danas je, oko 14.40 časova, došlo do upotrebe vatrenog oružja u mestu Bajkovina, Opština Herceg Novi. Povredu od vatrenog oružja u zadobio je M.N, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno", ističe se u saopštenju, prenose Vijesti.

Iz UP su dodali da je o događaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policijski službenici preduzimaju operativno – taktične mjere i radnje. Izvršena je blokada užeg i šireg lica mjesta. Preduzimaju se intenzivne aktivnosti radi identifikovanja i lociranja lica koje je izvršilo ovo krivično djelo i rasvjetljavanja događaja", kazali su iz UP.

Herceg Novi pucnjava Crna Gora

