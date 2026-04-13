logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li psi smiju da jedu uskršnja jaja? Obratite pažnju ako imate štene

Da li psi smiju da jedu uskršnja jaja? Obratite pažnju ako imate štene

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ako psu želite da date uskršnje jaje, nije isto pravilo ako imate odraslog ljubimca ili štene.

smije li pas da jede kuvana jaja

Niste pojeli jaja poslije Uskrsa i razmišljate da ih date psu? Oko uskršnjih jaja vlada mnogo zabluda. Mnogi vlasnici su ubijeđeni da su jaja strogo zabranjena za pse i smatraju ih "opasnom bombom holesterola". Ipak, ima i onih koji jaja redovno svrstavaju u ishranu svojih kućnih ljubimaca. Gdje je istina?

Jaje je zapravo veoma vrijedna namirnica. Proteini iz jajeta spadaju među najkvalitetnije prirodne proteine. Pored toga, jaje je bogato vitaminima, prije svega A, B, D, E i K. Sadrži i brojne mikro i makroelemente, kao što su cink, gvožđe, bakar, magnezijum, kalcijum, natrijum i drugi. Kada se uzme u obzir da je riječ o koncentrisanom izvoru proteina, vitamina i minerala, logično je zapitati se da li bi jaja trebalo da budu dio psećeg menija.

Pas sme da jede jaja. Čak su i vukovi, kao njegovi divlji preci, oduvijek koristili jaja kao dodatni izvor hranljivih materija. Iako pas nije vuk i živi drugačijim načinom života, njegova ishrana bi takođe trebalo da bude raznovrsna kako bi unosio sve što mu je potrebno. U to, uz pravu mjeru, spadaju i jaja.

Da li štencima možete da date jaja?

Ključ je u umjerenosti. Štenci su u fazi intenzivnog rasta i razvoja, pa lako možete, u želji da im pružite najbolje, da pretjerate sa dodacima u ishrani. Prevelik unos vitamina može biti jednako rizičan, pa čak i rizičniji, od njihovog nedostatka. Jaja, kao izvor lako svarljivih proteina, mogu da se pojave u jelovniku šteneta, ali rijetko i u maloj količini. Jedno žumance nedeljno je sasvim dovoljno.

Šta je avidin koji plaši mnoge vlasnike?

Pojedini vlasnici brinu zbog avidina, supstance prisutne u sirovom bjelancetu. Avidin može da veže biotin (vitamin H) i na taj način smanji njegovo iskorišćavanje u organizmu. Teoretski, redovno davanje sirovog belanceta moglo bi da dovede do manjka biotina, što bi imalo posljedice po zdravlje, probleme sa kožom i usporen rast.

Međutim, u praksi je deficit biotina kod pasa veoma rijedak. Razlog je taj što biotin ne potiče samo iz hrane, već se stvara i u crijevima, zahvaljujući bakterijama koje tamo prirodno žive. Osim toga, avidin iz bjelanceta brzo se razgrađuje pod dejstvom želučane kiseline psa, pa ima minimalan efekat na količinu biotina koju će organizam iskoristiti iz žumanca. Takođe, ne utiče na biotin prisutan u drugim namirnicama koje pas unosi ishranom.

BONUS VIDEO:

(MONDO)

Tagovi

psi jaja ishrana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA