Novak izašao iz auta, pa ostao bez riječi: Zbog posebnog poklona je odmah pozvao Taru

Autor Dragan Šutvić
Novak Đoković je na Rolan Garosu dobio dirljiv poklon koji je ostavio bez daha samo srpskog tenisera, već i njegovu ćerku Taru.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu dobio je dirljiv poklon, koji nije obradovao samo njega, već i njegovu ćerku Taru. Jedna od obožavateljki riješila je da naslika Srbina i njegovu mezimicu u zagrljaju i tako oduševi tenisera.

Novak Đoković stigao je u Pariz gdje se bori za 25. grend slem titulu u karijeri. A dok grabi ka velikim ciljevima i istorijskim podvizima, imao je malo vremena i za druženje sa navijačima. Tako je u razgovoru sa ljubiteljima tenisa, dok je njegova porodica bila u automobilu, imao priliku da dobije sjajan i prije svega jedinstven poklon.

Pogledajte reakciju Novaka Đokovića: 

Jedna od obožavateljki držala je sliku na kojoj je naslikala Novaka Đokovića i njegovu ćerku Taru. Njih dvoje su u zagrljaju i osmjehuju se. Riječ je o autorki Lauri Lahjani. Najprije je srpski teniser iz automobila posmatrao sliku, a onda je pozvao i Taru, koja je bila na zadnjem sjedištu, da uživa u pogledu na poklon. Najbolji svih vremena izašao je iz automobila, popričao sa slikarkom i zahvalio se na nevjerovatnom poklonu.

Naravno, zahvalila se i Tara, na svoj način - uz osmijeh i mahanje. Novak je nekoliko puta pogledao sliku, potom se fotografisao sa autorkom i upakovao poklon. Naravno, nije prvi put da Novak dobija slične poklone, ali na video-snimku jasno se može vidjeti da se srpski teniser raznježio zbog značenja slike.

Tara je već postala popularna u svetu tenisa. Pored toga što ona i Stefan pomno prate rad svog oca, Tara privlači veliku pažnju i na drugim poljima. Tako je na kraju treninga Novak riješio da trči krugove baš sa mezimicom. Bio je to trening kakav nismo često imali priliku da vidimo kod srpskog tenisera, ali je oduševio mnoge navijače.

