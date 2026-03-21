"Siner je robot, Alkaraz može sve": Federerovog štićenika napadaju zbog sporne izjave

Žoao Fonseka je napravio interesantno poređenje između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i to se nije dopalo mnogima.

Žoao Fonseka (19) je jedan od najtalentovanijih mladih tenisera i neko ko ima svijetlu budućnost. U razmaku od samo nekoliko dana imao je priliku da igra protiv Janika Sinera (24) i Karlosa Alkaraza (22). Od Italijana je izgubio u Indijan Velsu, dok je od Španca poražen u Majamiju. Poslije meča na Floridi je na konferenciji za medije dobio pitanje da uporedi dvojicu igrača koja su trenutno u vrhu svjetskog tenisa.

"Mislim da mi je pomoglo to što sam igrao sa Sinerom. Imaju njih dvojica različit stil igre. Karlos ima veći arsenal od Janika. Siner je robot koji 'ubija' lopticu i sve radi perfektno. Alkaraz može da radi sve, da igra sa top-spinom, da jako udara lopticu, dobro se kreće, izlazi na mrežu. Teško je razumjeti igru. Remeti tvoj ritam. Ja nisam dobro servirao, on je dobro vraćao drugi servis, brže se adaptirao na teren i to sam osjetio", počeo je Fonseka.

Osvrnuo se na dešavanja na terenu u duelu sa španskim igračem i porazu koji je doživio (6:4, 6:4).

"Na početku je bilo dosta pritiska, ali je brzo napravio brejk u oba seta. Igrao je svoju igru, dobre udarce je birao. Izlazio na mrežu, napadao. Mislim da mi je meč sa Janikom pomogao da na teren izađem bez straha i da probam da igram svoju igru. Međutim, rekao bih da nisam dobio prave šanse, Karlos je igrao dobro, sa razlogom je prvi na svijetu. Moraću da razmislim o svojim greškama i da napredujem", poručio je Fonseka.

Federerov štićenik na udaru

Fonseka je jedan od štićenika Rodžera Federera. On ga "gura", nosi opremu švajcarske kompanije "On" u kojoj je jedan od glavnih investitora bivši švajcarski teniser. Vidi se i uticaj toga po činjenici da je Fonseka u užem izboru za jednu od Laureus nagrada iako su mnogo bolju prošlu sezonu od njega imali i Jakub Menšik i Lerner Tijen.

Ali, ono što je napravilo problem Brazilcu jesu riječi na konferenciji u Majamiju. Sinerovi navijači ga napadaju na društvenim mrežama zbog toga što je Janika nazvao robotom. To je pokrenulo polemiku, pa tako oni koji ga brane pokušavaju da objasne da engleski nije njegov prvi jezik i da se možda zato tako nespretno izrazio.