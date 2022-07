Intervju - Miha je samo pustio volan i viknuo: "Provalili su nas"! Trener uđe u diskoteku, a šampioni trk iza zvučnika

U razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem, bivši igrač Vojvodine i Partizana Ljubomir Vorkapić evocirao je uspomene na zajedničke dane u Novom Sadu sa Sinišom Mihajlovićem, Slavišom Jokanovićem, Milošem Šestićem...

Izvor: Profimedia/Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/2102031221

Ljubomir Vorkapić, prvotimac Vojvodine i osvajač titule prvaka Jugoslavije sa ovim klubom 1989. godine, prisjetio se, u razgovoru sa kolumnistom Monda Nebojšom Petrovićem, anegdota dok je nosio dres "lala" na putu ka tronu.

"Bili smo u karantinu pred neku važnu utakmicu, četvrtak ili petak. Palo nam je pamet da odemo do diskoteke. Bilo nas je četvorica i baš sam prije neki dan zvao Sinišu Mihajlovića da me podsjeti ko je bio četvrti. Sjećam se Tanjge, njega i mene, ali nisam mogao da se sjetim četvrtog. Miha kaže ’kako se bre ne sjećaš, pa Jokan’. Iskočili smo kroz prozor i izgurali auto sa parkinga. Nismo smjeli da ga palimo da neko ne čuje i da ne digne uzbunu. To je bila Mihina Skala, slična FIATu 101, samo malo produžena. Otišli smo u diskoteku i naravno ostali do zore. I pazi ovo, vraćamo se nazad, ulazimo lagano na parking i Miha u jednom trenutku počinje da viče 'jaooo svjetlo u hodniku, provalili su nas' i pušta volan. Ja skačem, hvatam volan i kažem 'šta ti je čovječe, svjetlo je gorjelo i kad smo pošli, opusti se'. Uskočili smo opet kroz prozor i vratili se u svoje sobe".

Ljupko je očigledno morao da ima policajce u stručnom štabu da bi situaciju držao pod kontrolom.

"Ma kakvi policajci, sam je išao po diskotekama i pokušavao da nam stane na rep. Bila je neka Area, ultrapopularno mjesto u to vrijeme, znao je da smo tamo i stalno nas je tražio. Međutim, ovi sa vrata dotrče do nas i kažu 'došao je'. Mi se onda sakrijemo iza zvučnika, on uđe unutra, gleda lijevo, desno, ali ne može da nas nađe. Mnogo je ljudi, gužva. Srećom, osvojili smo titulu i sve nam je oprostio. Shvatio je vjerovatno da smo na taj način gradili timski duh i zajedništvo u ekipi. Kod Osima je u Partizanu bilo drugačije. Dovoljno je da te pogleda onako ispod oka i sve ti je jasno. Radi analizu utakmice i samo kaže 'Ljubo, gdje si ti u ovoj akciji?'. Odgovor je samo jedan: 'Šefe, neće se više nikada ponoviti'. Zvao nas je Lale. Jokana, Budu Vujačića i mene. 'Ajde Lale, opet sjedite zajedno'. A mi se zaista nismo razdvajali. Čak smo vozili iste automobile, ona žuta Korada koja su mamila poglede na parkingu u Humskoj. Nabavili smo ih preko čuvenog novosadskog pilota Steve Popova", ispričao je Vorkapić kolumnisti Monda Nebojši Petroviću u novoj epizodi "Mojih TOP 11" koju ćete gledati narednih dana na zvaničnom jutjub kanalu emisije.

