Partizan dao 800.000 bivšim fudbalerima: Otkriveno kome su isplaćena dugovanja

Dio nekadašnjih fudbalera Partizana isplaćen, a klub potrošio preko 800.000 evra kako bi smanjio dug koji se godinama taložio.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan ima ogromnih finansijskih problema, zbog čega je bio ograničen prilikom sastavljanja ekipe za novu sezonu, ali se klupska kasa fino napunila transferima Ognjena Ugrešića, Vanje Dragojevića i Milana Roganovića. Problem je što taj novac prvo mora da ode na rashode koji su davno napravljeni. Recimo, Partizan je sredinom septembra potrošio čak 800.000 evra na dugove prema igračima koji već dugo nisu u klubu.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Partizan se riješio da se na vrijeme bavi monitoringom UEFA, odnosno da se pripremi za oktobar tokom kojeg će mu se opet provjeravati dugovanja prema bivšim igračima. Neki sa tog spiska sada su isplaćeni i njihova imena više se neće pojavljivati u knjigama, dok će ostatak fudbalera morati da sačeka još neko vrijeme - a Partizan ima plan da u narednim sedmicama dodatno smanji dugovanja.

Za sada, novac su dobili Nikola Antić (35.000), Marko Milovanović (51.000), Nikola Lakčević (68.421 evro), Aranđel Stojković (85.950), Aleksandar Filipović (107.750), Aleksandar Šćekić (150.000), Svetozar Marković (150.357) i Marko Živković (156.916). Zbirno čak 805.394 evra. Nije poznato po kom kriterijumu je Partizan isplaćivao dugovanja, ali je jasno da se spisak igrača koji čeka novac ovdje ne završava.

Primjera radi, Bibars Natho potražuje čak 1.200.000 evra od Partizana i nikada nije pravio problem zbog toga. Čak i da novac ne legne na račun, Izraelac će potpisati reprogram duga i tako odložiti isplatu, a crno-bijelima pomoći da budu čisti pred "češljanje" koje im je UEFA pripremila. Moraće taj primjer bivšeg izraelskog fudbalera da slijede još neki igrači, kako Partizan ne bi bio u novim problemima.

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