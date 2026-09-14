Skandal potresa Benfiku: Uhapšen čovjek iz kluba zbog šverca droge!

Bizarna situacija dogodila se u Benfiki pošto je ustanovljeno da čovjek koji radi u klubu ima veze sa švercom droge.

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Nevjerovatne vijesti stižu iz Benfike. Uhapšen je čovjek koji trenira sokola, maskotu kluba, radi se o Žoau Paulu Santošu (46). On je osumnjičen da pripada kriminalnoj grupi koja švercuje kokain na aerodromu u Lisabonu.

Prema informacijama koje je objavio portugalski "Observador" Santoš je uhapšen u sklopu istrage o trgovini droge. Istraga traje oko četiri meseca i navodno je praćen posebno svaki njegov pokret i način na koji su radili.

JUST IN: A falconer who trains Benfica’s mascot eagle has been detained on suspicion of helping run a cocaine trafficking operation through Lisbon Airportpic.twitter.com/H0GrhSJDko — Polymarket Sports (@PolymarketSport)September 14, 2026

"Šema je bila takva da su oni odmah po sletanju aviona kofere sa kokainom sklanjali iz aviona koji su stizali iz Južne Amerike i tako sprečavali da prođu kroz standardnu kontrolu i inspekciju. Posao Santoša bio je da radi na aerodromu kao trener sokolova i da tjera manje ptice sa aerodroma kako bi spriječio eventualne veće probleme koji se dešavaju kada ptica uleti u motor aviona i slično", navodi se u tekstu.