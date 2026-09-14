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Preminuo Željko Tomašević: Ispisao je istoriju crnogorskog fudbala

Preminuo Željko Tomašević: Ispisao je istoriju crnogorskog fudbala

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tužne vijesti iz Crne Gore, preran odlazak fudbalskog stručnjaka.

Preminuo crnogorski trener zeljko tomasevic Izvor: PRVA Crna Gora/Youtube/Printscreen

Crnogorski fudbalski trener Željko Tomašević preminuo je u 49. godini. U trenutku smrti je bio na klupi crnogorskog drugoligaša FK Grbalj, a posebno je potresno što je do samo prije nekoliko dana apsolutno bio posvećen poslu.

Imao je cilj da klub vrati u najviši rang fudbala, oformio je ekipu, ali je subina imala drugačije planove... Iza sebe je imao dugogodišnju inostranu karijeru, gdje je radio šest godina, da bi se prošle godine vratio u crnogorski fudbal,

Ostaje upamćen kao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je sa 29 godina preuzeo prvi tim Iskre. Tu je proveo pet godina, nakon čega je radio u Cetinju, Mladosti Donje Gorice, Komu i Ibru.

Fudbalski put ga je odveo na Bliski istok, radio je u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru, a UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine. Najveća motivacija bila mu je ćerka Maša, crmogorska reprezentativka koja trenutno igra za slavni Inter. 

Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, na klupi ne naslijedio Ivana Brnovića i vodio je ekipu iz Radanovića na pet mečeva ove sezone.

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Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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