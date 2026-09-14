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Janik Siner hitno donio odluku: Ovo je otvorena prijetnja Aleksandru Zverevu

Janik Siner hitno donio odluku: Ovo je otvorena prijetnja Aleksandru Zverevu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Italijan Janik Siner želi da sačuva tron, Aleksandar Zverev mu ozbiljno prijeti.

Janik Siner hoće da sačuva prvo mjesto prijavio turnir u Beču Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Janik Siner ostao je na čelu ATP liste, uprkos tome što nije igrao još od Vimbldona, gdje je osvojio titulu. Propustio je čitavu američku turneju, a potom i US Open, što ga je koštalo dosta bodova. Nakon što je Aleksandar Zverev prigrabio svoju drugu grend slem titulu podigavši pehar u Njujorku, mogao bi da ugrozi Italijana do kraja godine.

Postoji scenario u kojem Zverev završava sezonu 2026. kao broj jedan, ali je Siner upravo donio odluku koja bi to mogla da spriječi. Italijan je potvrdio da će nastupiti na turniru u Beču, koji počinje krajem oktobra gdje će braniti 500 bodova. To znači da Janik ne želi da izgubi više nijedan poen zbog povrede koljena i spreman je da odbrani tron.

Koliko bodova brani Siner do kraja godine?

Janik Siner trenutno ima 11.500 poena, dok je Zverev na 9.690. Prvi "reket" svijeta brani titule na turnirima u Pekingu, Beču, Parizu i Završnom ATP finalu, dok je u Šangaju stigao do trećeg kola kada se povukao zbog grčeva.

To je ukupno 3.000 ATP bodova, dok Zverev, koji trenutno ima 9.690 bodova, brani svega 1.080. Sinerova trenutna vladavina sada traje 22 nedjelje, čime je njegov ukupan broj nedjelja kao svjetskog broja jedan porastao na 88.

To je 10. rezultat u istoriji, a nedavno je prestigao legende poput Lejtona Hjuita, Stefana Edberga, Endija Mareja i Karlosa Alkaraza.

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Janik Siner Tenis

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