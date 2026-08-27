Sineru zabranjeno da trenira: Stigle loše vijesti za prvog tenisera svijeta

Jedan od najbolje plasiranih tenisera svijeta Janik Siner ne može da trenira, jer situacija sa povrijeđenim koljenom Italijana i dalje nije dobra

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Italijanski teniser Janik Siner još neko vrijeme neće moći da trenira. Prvi reket svijeta obavio je nove preglede desnog koljena u Torinu, nakon kojih su mu ljekari preporučili najmanje deset dana potpunog mirovanja.

Dobra vijest je da snimci nisu pokazali rupturu, ali upala i dalje nije u potpunosti sanirana. Zbog toga je Italijanu savjetovano da ove sedmice uopšte ne izlazi na teren, dok bi pauza mogla da bude produžena i na narednu sedmicu.

Ukoliko oporavak bude tekao kako se očekuje, Siner bi sa teniskim treninzima mogao da počne najranije 6. septembra.

Italijan je zbog problema sa desnim koljenom već otkazao učešće na US openu, a sada je jasno da će mu za povratak biti potrebno još vremena. "Gazeta delo Sport" navodi da će njegov naredni korak zavisiti od toga kako će koljeno reagovati tokom perioda odmora.

Teorije o Janiku Sineru

Odluka Janika Sinera da zbog povrede desnog koljena propusti US open izazvala je brojne reakcije, a među njima su se pojavile i teorije da Italijan zapravo ne odsustvuje zbog zdravstvenih problema. Pojedini navijači na društvenim mrežama tvrdili su da prvi teniser svijeta navodno odrađuje tajnu suspenziju zbog novog doping prekršaja.

Takve tvrdnje posebno su se proširile zbog Sinerovog slučaja iz 2025, kada je zbog doping slučaja bio van terena od februara do maja.

Ipak, poznati američki trener Rik Mejsi odbacio je mogućnost da iza odluke o Sinerovom povlačenju postoji bilo kakva druga priča osim povrede. On smatra da je Italijan postupio ispravno, jer bi nastup na grend slemu bez potpune fizičke spremnosti predstavljao nepotreban rizik.

"Siner ima povredu koljena, jednostavno je. Odluka da ne igra na US openu bila je prava odluka, zato što je bila njegova. Ne postoji nikakva 'tajna suspenzija' za prvog tenisera svijeta", poručio je Mejsi.