Pojavila se nova teorija o Janiku Sineru: Da li je ovo pravi razlog što ne igra na US openu?

Prvi teniser svijeta Janik Siner neće igrati na posljednjem grend slemu u sezoni, Britanac tvrdi da zna šta je problem.
Karijera Janika Sinera zauvijek će biti obilježena "doping aferom", pa svaki njegov potez na ATP turu budi posebnu pažnju javnosti. Italijan je odlučio da propusti masterse u Sinsinatiju i u Kanadi, da bi se na kraju povukao sa US opena. Iz njegovog tima su kratko objasnili da se radi o povredi desnog koljena, ali kada je prvi teniser svijeta doživio ovaj peh?
Nekadašnji teniser, a sada analitičar Greg Rusedski, tvrdi da se Siner povrijedio još u prvom kolu Vimbldona... Teniski fanovi danima već spekulišu o "tajnoj suspenziji", ali Britanac tvrdi da nema razloga za bilo kakve teorije zavjera.
"Pa, kad bolje razmislim, sjećam se Vimbldona i onog užasnog proklizavanja u prvom kolu, nakon kojeg je ustao - koljeno mu je otišlo u raznim pravcima, a on je ipak uspio da izdrži i osvoji titulu. Dakle, mislim da je možda povrijedio koljeno na Vimbldonu, ali je očigledno pronašao način da prebrodi situaciju i osvoji turnir, a nakon toga ga zapravo nismo ni viđali", rekao je Rusedski i nastavio:
"Iz moje perspektive, koljeno ga je vjerovatno mučilo tokom turnira - naravno, sve ovo je samo nagađanje - ali je uspio da pobijedi, potom je otišao kod ljekara, a možda ga je ponovo povrijedio na treningu."
Donio pravu odlukuIzvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia
Rusedski smatra da je Siner donio ispravnu odluku i da su ga stručnjaci savjetovali da ne rizikuje u ovoj fazi karijere.
"Bira pametan put. Odlučio je: ’Neću igrati, vodiću računa o svom tijelu, moram da mislim na narednu deceniju.’ Za sve nas je to pomalo iznenađenje, jer smo se pitali da li će osvojiti sve turnire iz Masters serije u jednoj godini i šta će biti sa Janikom Sinerom, ali on se konsultovao sa ljekarima, nije igrao pripremni turnir i odlučio je da odustane. To je pametan potez. Nadamo se da povreda nije previše ozbiljna, jer smo već dugo bili uskraćeni za igru Karlosa Alkaraza, pa ne želimo da ostanemo i bez Janika Sinera", kaže Britanac.Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia
Na US openu neće biti Italijana, ali Karlos Alkaraz se vraća poslije pauze od četiri mjeseca.
"Rivalstvo se zahuktavalo, dobijali smo našu novu ’veliku trojku’ i sve je postajalo veoma uzbudljivo. Dakle, povlačenje Sinera sa US opena je veliki udarac i ko zna gdje će Karlos biti kada stigne u Njujork. Dakle, toliko pitanja", zaključuje Rusedski.