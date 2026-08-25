Pojavila se nova teorija o Janiku Sineru: Da li je ovo pravi razlog što ne igra na US openu?

Prvi teniser svijeta Janik Siner neće igrati na posljednjem grend slemu u sezoni, Britanac tvrdi da zna šta je problem.

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Karijera Janika Sinera zauvijek će biti obilježena "doping aferom", pa svaki njegov potez na ATP turu budi posebnu pažnju javnosti. Italijan je odlučio da propusti masterse u Sinsinatiju i u Kanadi, da bi se na kraju povukao sa US opena. Iz njegovog tima su kratko objasnili da se radi o povredi desnog koljena, ali kada je prvi teniser svijeta doživio ovaj peh?

Nekadašnji teniser, a sada analitičar Greg Rusedski, tvrdi da se Siner povrijedio još u prvom kolu Vimbldona... Teniski fanovi danima već spekulišu o "tajnoj suspenziji", ali Britanac tvrdi da nema razloga za bilo kakve teorije zavjera.

"Pa, kad bolje razmislim, sjećam se Vimbldona i onog užasnog proklizavanja u prvom kolu, nakon kojeg je ustao - koljeno mu je otišlo u raznim pravcima, a on je ipak uspio da izdrži i osvoji titulu. Dakle, mislim da je možda povrijedio koljeno na Vimbldonu, ali je očigledno pronašao način da prebrodi situaciju i osvoji turnir, a nakon toga ga zapravo nismo ni viđali", rekao je Rusedski i nastavio:

"Iz moje perspektive, koljeno ga je vjerovatno mučilo tokom turnira - naravno, sve ovo je samo nagađanje - ali je uspio da pobijedi, potom je otišao kod ljekara, a možda ga je ponovo povrijedio na treningu."

Donio pravu odluku

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Rusedski smatra da je Siner donio ispravnu odluku i da su ga stručnjaci savjetovali da ne rizikuje u ovoj fazi karijere.

"Bira pametan put. Odlučio je: ’Neću igrati, vodiću računa o svom tijelu, moram da mislim na narednu deceniju.’ Za sve nas je to pomalo iznenađenje, jer smo se pitali da li će osvojiti sve turnire iz Masters serije u jednoj godini i šta će biti sa Janikom Sinerom, ali on se konsultovao sa ljekarima, nije igrao pripremni turnir i odlučio je da odustane. To je pametan potez. Nadamo se da povreda nije previše ozbiljna, jer smo već dugo bili uskraćeni za igru Karlosa Alkaraza, pa ne želimo da ostanemo i bez Janika Sinera", kaže Britanac.

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Na US openu neće biti Italijana, ali Karlos Alkaraz se vraća poslije pauze od četiri mjeseca.

"Rivalstvo se zahuktavalo, dobijali smo našu novu ’veliku trojku’ i sve je postajalo veoma uzbudljivo. Dakle, povlačenje Sinera sa US opena je veliki udarac i ko zna gdje će Karlos biti kada stigne u Njujork. Dakle, toliko pitanja", zaključuje Rusedski.