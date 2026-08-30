Janik Siner ima tendonitis i to onaj najgori: Povreda sve komplikovanija, zbog nje ne može da trči

Bol koji osjeća Janik Siner će ga spriječiti da igra na US Openu, ali kako vrijeme prolazi deluje da je povreda sve ozbiljnija i komplikovanija za liječenje.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Janik Siner zbog povrede propušta US Open, a očigledno da su njegovi problemi mnogo veći nego što je iko očekivao. Sada je "Skaj sport" javio da Sinera muči upala tetive i da je problem izvan predela zgloba što ga čini mnogo težim za saniranje.

To je tendonitis što je praktično upala tetive u desnom koljenu, ali je ključna nova informacija da upala ne zahvata zglob koljena. Nisu upaljeni meniskus, ukršteni ligamenti, hrskavica, već je pod upalom tetiva koja se nalazi oko zgloba.

Šta to tačno znači? Znači da Siner osjeća bol kada trči i kada mijenja pravac kretanja, kada na bilo koji način opterećuje svoje koljeno. Nije to teška povreda, ali je jako komplikovana za profesionalnog tenisera. Očigledno je dovoljno komplikovana da se Italijan ne pojavi na grend slemu.

Neće pasti sa trona

Janik Siner je prvi na ATP listi sa 12.800 bodova, a iako će izgubiti veliki broj poena nije mu ugroženo prvo mjesto. Drugi je Saša Zverev sa 7.790 poena, a treći Karlos Alkaraz sa 7.160. Novak Đoković je peti, mada naravno on odavno ne juri prvo mjesto već samo igra za titule na najvećim turnirima.

Ove sezone je nakon ispadanja od Novaka u polufinalu u Australiji Alkaraz osvojio Indijan Vels, Majami, Mone Karlo, Madrid, Rim, a onda je ispao u drugom kolu na Rolan Garosu. Ipak osvojio je Vimbldon i od tada ga nema. Povukao se iz Kanade, sa Sinsinatija i sada sa US Opena.