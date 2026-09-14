Debakl Vogošće u Turskoj! Bh. predstavnik već ispao iz Evropskog kupa

Turski Spor Toto je trijumfovao nad Vogošćom razlikom od čak 18 golova (22:40) u prvoj utakmici prvog kola.

Izvor: RK Vogošća

Od ukupno pet predstavnika BiH u evropskim takmičenjima ove sezone, prvi su na teren kročili rukometaši Vogošće.

Ekipa koja je u prethodnoj takmičarskoj godini zauzela peto mjesto u Premijer ligi BiH odigraće u ponedjeljak i utorak dva meča sa turskom ekipom Spor Toto u okviru prvog kola Evropskog kupa. Obje utakmice, dogovorom klubova, igraće se u Ankari, a poslije prvog, u kojem je bh. tim imao ulogu formalnog domaćina, Turci su praktično izborili plasman u narednu rundu.

Deklasirali su bh. predstavnika razlikom od čak 18 golova (22:40), pa bi sutrašnji revanš, koji takođe počinje u 16.00 časova, praktično biti samo stvar formalnosti. Konjuh iz Živinica će svoje mečeve prvog kola protiv rumunske ekipe Potaisa Turda igrati 19. i 20. septembra, a rivali će oba puta ukrstiti koplja u Rumuniji.

Borac m:tel i dobojska Sloga, preostala dva učesnika u ovom takmičenju, nastupaće u drugom kolu, a imena protivnika saznaće nakon žrijeba koji će biti obavljen 22. septembra.

Peti predstavnik BiH u Evropi je šampion Izviđač, koji će se takmičiti u Evropskoj ligi. Sa takmičenjem će početi 29. septembra kada će za protivnika imati Šamberi, a u grupi sa "skautima" još su Kadeten Šafhauzen i ČSM Bukurešti.

Nije ovog ponedjeljka u ekipi Vogošće bilo mnogo raspoloženih pojedinaca za igru, čemu svakako u prilog govori i konačan rezultat. Tako su po četiri pogotka postigli Isa Gušter, Duško Čelica i Ajdin Smajilbegović. Sa druge strane, u turskom taboru briljirao je Gerkem Bičer sa devet golova, pet je uknjižio Gekaj Bilim, a po četiri Ali Emre Babakan i Durmuš Ali Tinkir.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!