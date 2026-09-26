Karlik Džouns je potvrdio da je video i tekst u kom je rangiran tek na 19. mestu i priznao ga je da ga to dodatno motiviše sada u Evroligi.

Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Karlik Džouns vodio je Partizan do prve pobjede u novoj evroligaškoj sezoni. U trijumfu protiv Armanija (92:76) zabilježio je dabl-dabl učinak od 20 poena, 10 asistencija, uz četiri skoka i sve to donijelo mu je indeks korisnosti 33. Izvjesno je da će biti MVP prvog kola elitnog takmičenja i to ga raduje.

"Uzbuđen sam. Bila je sjajna timska pobjeda. Sjajan početak sezone. Saigrači su mi vjerovali, treneri, stručni štab. Motivisan sam, veoma sam uzbuđen što sam ispred ovih sjajnih navijača, sjajna pobjeda."

Vidi opis Karlik Džouns: "Pročitao sam taj tekst i vidio šta su napisali o meni, motivisali su me" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Vidio je i razne komentare o novom timu Partizana, neke ocjene koje mu se nisu dopale.

"Osjećao sam se kao u tim nekim starim utakmicama. Imao sam neka sjajna iskustva ovdje. Bilo se dosta priča o tome kakav je tim, da li ćemo biti dobri ili loši. Pokušavam da podignem energiju. Cijenimo navijače, želimo da budu uz nas, to je jedino što možemo da tražimo. Nova je sezona. Imamo sjajnu grupu ljudi koja želi da se bori", ističe Džouns.

"Razbili smo prokletstvo"

Pogledajte 03:02 Karlik Džouns izjava posle Armanija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je pokazao sjajnu igru na obje strane terena, ali je defanziva ono što je bilo u prvom planu.

"Vidio sam na treninzima i na mečevima, ima grešaka, ali nema tima koji igra bez greške. Treninzi su bili sjajni, dijelili smo loptu, sjajno se branili. Trener je trener, nismo iznenađeni što smo igrali ovako svih 40 minuta."

Bila je ovo prva pobjeda Partizana na startu sezone u Evroligi još od 2007. godine.

"Sjajan je osjećaj, posebno pošto u moje dvije sezone do sada nismo pobijedili. Lijepo je razbiti prokletstvo. Možda to bude pozitivna stvar i dođemo do niza od nekoliko pobjeda. Idemo postepeno."

"Vidio sam šta su napisali, to me me motiviše"

Vidi opis Karlik Džouns: "Pročitao sam taj tekst i vidio šta su napisali o meni, motivisali su me" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Nije Džouns bio zadovoljan kada je pročitao tekst specijalizovanog košarkaškog portala "Jurohupsa" koji ga je rangirao na 19. mjesto.

"Vidio sam, naravno. Motivisano se osjećam poslije toga. Nikada nisam zadovoljan. Oni prave rang-listu kako žele, ja imam drugačiji osjećaj. Pustiću da moja igra priča umjesto mene", zaključio je Džouns sa osmijehom.