Košarkaši Partizana su poslije 19 godina pobijedili u prvom kolu Evrolige. Tada je pala Barselona, a sada Olimpija. Tada se poslije toga išlo u Francusku, kao i sada. Tada je dominirao Nikola Peković, a sada Karlik Džouns.
Košarkaši Partizana startovali su u novoj sezoni u Evroligi pobjedom 92:76 nad Olimpijom iz Milana i tako su ne samo obradovali svoje navijače nego su uradili nešto što se čekalo punih 19 godina.
Da su poraženi u ovoj utakmici, Grobari bi čekali ravno 20 godina na pobjedu u prvom kolu Evrolige, a ovako je ovo bio prvi trijumf na startu Evrolige još od sezone 2007/08.
Ko je tada igrao?
Grobari čekali ovu pobjedu Partizana 19 godina: Karlik donio ono što se ne pamti od surovog Pekmena
Tada je ekipa u kojoj su bili Milt Palasio, Milenko Tepić, Dušan Kecman, Uroš Tripković, Novica Veličković, Nikola Peković, Čedomir Vitkovac i Pera Božić trijumfovala.
Pobijeđena je Barselona sa 81:78, a najbolji je bio nevjerovatni Nikola Peković sa 29 poena i osam skokova. Sa druge strane Jaka Laković je dao 21 poen. Tada je u drugom kolu pao Roan u gostima poenom razlike 87:88, opet uz dominaciju Pekovića sa 23 poena i sedam skokova. Sada Partizan ide u goste Parizu 29. septembra...
Ko je sada vodio?
Grobari čekali ovu pobjedu Partizana 19 godina: Karlik donio ono što se ne pamti od surovog Pekmena
Partizan je ostao rano bez Dereka Vilisa, pa je na mjestu krilnog centra igrao čak i Arijan Lakić, a ključni igrač sa 20 poena i četiri skoka uz čak 10 asistencija bio je fantastični Karlik Džouns. Uz njega dvocifreni sa 11 i 10 poena bili su Stivens i Hejs.