Košarkaši Partizana su poslije 19 godina pobijedili u prvom kolu Evrolige. Tada je pala Barselona, a sada Olimpija. Tada se poslije toga išlo u Francusku, kao i sada. Tada je dominirao Nikola Peković, a sada Karlik Džouns.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana startovali su u novoj sezoni u Evroligi pobjedom 92:76 nad Olimpijom iz Milana i tako su ne samo obradovali svoje navijače nego su uradili nešto što se čekalo punih 19 godina.

Da su poraženi u ovoj utakmici, Grobari bi čekali ravno 20 godina na pobjedu u prvom kolu Evrolige, a ovako je ovo bio prvi trijumf na startu Evrolige još od sezone 2007/08.

Ko je tada igrao?

Vidi opis Grobari čekali ovu pobjedu Partizana 19 godina: Karlik donio ono što se ne pamti od surovog Pekmena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Tada je ekipa u kojoj su bili Milt Palasio, Milenko Tepić, Dušan Kecman, Uroš Tripković, Novica Veličković, Nikola Peković, Čedomir Vitkovac i Pera Božić trijumfovala.

Pobijeđena je Barselona sa 81:78, a najbolji je bio nevjerovatni Nikola Peković sa 29 poena i osam skokova. Sa druge strane Jaka Laković je dao 21 poen. Tada je u drugom kolu pao Roan u gostima poenom razlike 87:88, opet uz dominaciju Pekovića sa 23 poena i sedam skokova. Sada Partizan ide u goste Parizu 29. septembra...

Ko je sada vodio?

Vidi opis Grobari čekali ovu pobjedu Partizana 19 godina: Karlik donio ono što se ne pamti od surovog Pekmena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je ostao rano bez Dereka Vilisa, pa je na mjestu krilnog centra igrao čak i Arijan Lakić, a ključni igrač sa 20 poena i četiri skoka uz čak 10 asistencija bio je fantastični Karlik Džouns. Uz njega dvocifreni sa 11 i 10 poena bili su Stivens i Hejs.