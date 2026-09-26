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Partizan usred noći dobio važnu vijest: Evo koliko pauzira Derek Vilis

Partizan usred noći dobio važnu vijest: Evo koliko pauzira Derek Vilis

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Američki košarkaš Derek Vilis nije teže povrijeđen na početku nove sezone, iako je već u drugom minutu morao da napusti igru.

Derek Vilis nije teže povrijeđen Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Derek Vilis povrijedio se već u drugom minutu prvog meča u sezoni, tokom utakmice u kojoj su crno-bijeli bez većih problema savladali Olimpiju iz Milana (92:76) na početku Evrolige. Kada je pokušao da krene u kontru, američki košarkaš osjetio je bol u nozi, pao na parket i zatražio izmjenu - što je zabrinulo sve navijače Partizana.

Vilis je nekoliko minuta kasnije pokušao da se vrati u igru, ali je procijenjeno da to nije neophodno, pa je u prvom meču sezone imao veoma skromnu minutažu. Kada je sredinom druge dionice Vilis probao da pomogne timu, bolovi su i dalje bili jaki, pa je medicinskom timu rekao da ne bi trebalo rizikovati. Srećom, povreda američkog košarkaša nije teže prirode.

Kako prenosi "Mozzart Sport", riječ je o lakšoj distorziji skočnog zgloba koja zahtijeva tek nekoliko dana pauze. To znači da bi Derek Vilis mogao da bude spreman čak i za naredni meč Partizana. Pošto su odgođene sve zakazane utakmice prve runde ABA lige, crno-bijeli su dobili nešto više vremena da se pripreme za duplo kolo Evrolige, a Vilis će imati vremena da se oporavi za te mečeve.

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Derik Vilis povreda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Partizan naredni meč igra 29. septembra u Parizu, dok je 2. oktobra na programu meč u Minhenu. Po svojoj prilici, Penjaroja bi na tim mečevima trebalo da računa i na Vilisa, a samo od procjene španskog stručnjaka zavisi da li će ljetno pojačanje Partizana biti na parketu ili će se još malo sačekati na njegov povratak.

Derek Vilis je rođen u gradu Luizvil u Kentakiju, a nakon što je pohađao istoimeni koledž nije uspio da stigne do NBA lige. Oprobao se u Razvojnoj ligi gdje je nastupao za Grand Rapids, a zatim je karijeru gradio širom Evrope. Igrao je za Getingen i Ulm u Njemačkoj, Brindizi i Veneciju u Italiji, Huventud u Španiji, Efes u Turskoj i Pariz u Francuskoj. Na prvom meču u dresu Partizana imao je tri poena, jedan skok i jednu blokadu za nešto više od tri minuta na parketu.

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Tagovi

Derik Vilis KK Partizan Evroliga

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