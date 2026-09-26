Centar Partizana Kevarijus Hejs posebno je bio oduševljen navijačima koji su pružili podršku crno-bijelima na startu Evrolige

Izvor: Arena sport

Partizan je pobijedio u prvom kolu Evrolige, tim je posebno bio dobar u četvrtoj četvrtini, ali je važno istaći da je svih 40 minuta imao glasnu podršku sa tribina. Baš je taj huk navijača istakao i Kevarijus Hejs koji je poslije trijumfa ponosno istakao da je o navijačima Partizana već govorio ljudima u svojoj sredini.

"Osjećam se sjajno, moram da kažem da sam mnogo pričao kako će biti kada budem igrao sa ovakvim navijačima na svojoj strani", kroz osmijeh i ponosno je rekao Hejs poslije meča.

Vidi opis Kevarijus Hejs oduševljen Grobarima: "Svima sam pričao kako će biti" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Centar Partizana koji je bio treći najefikasniji u timu sa 10 poena i tri skoka kratko je analizirao i meč: "Imali smo neke situacije kada smo dozvoljavali lake poene, ali poslije smo to popravili. Odradili smo dobar posao, čak i sa kraćim pripremama. Kliknuli smo jako dobro, poznajemo se odlično", rekao je Kevarijus Hejs poslije pobjede.