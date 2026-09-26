Centar Partizana Kevarijus Hejs posebno je bio oduševljen navijačima koji su pružili podršku crno-bijelima na startu Evrolige
Partizan je pobijedio u prvom kolu Evrolige, tim je posebno bio dobar u četvrtoj četvrtini, ali je važno istaći da je svih 40 minuta imao glasnu podršku sa tribina. Baš je taj huk navijača istakao i Kevarijus Hejs koji je poslije trijumfa ponosno istakao da je o navijačima Partizana već govorio ljudima u svojoj sredini.
"Osjećam se sjajno, moram da kažem da sam mnogo pričao kako će biti kada budem igrao sa ovakvim navijačima na svojoj strani", kroz osmijeh i ponosno je rekao Hejs poslije meča.
Kevarijus Hejs oduševljen Grobarima: "Svima sam pričao kako će biti"
Centar Partizana koji je bio treći najefikasniji u timu sa 10 poena i tri skoka kratko je analizirao i meč: "Imali smo neke situacije kada smo dozvoljavali lake poene, ali poslije smo to popravili. Odradili smo dobar posao, čak i sa kraćim pripremama. Kliknuli smo jako dobro, poznajemo se odlično", rekao je Kevarijus Hejs poslije pobjede.