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Doktor reprezentacije sa Mundijala je ginekolog?!

Doktor reprezentacije sa Mundijala je ginekolog?!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Poslije ispadanja reprezentacije Senegala sa Svjetskog prvenstva stigle su informacije o tome da je njihov timski ljekar ginekolog po struci.

doktor reprezentacije senegala na mundijalu je ginekolog Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Senegal je završio učešće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u nokaut fazi. Izgubio je od Belgije sa 3:2 iako je vodio sa 2:0 do 86. minuta. Poslije ispadanja je prvi čovjek tamošnjeg fudbalskog saveza Abdulaje Fal održao konferenciju za medije na kojoj je jedna tema postala viralna.

Kada je pričao o reprezentaciji otkrio je da je doktor ekipe po struci ginekolog. Njegove riječi odjeknule su u svijetu fudbala i postale viralne.

"Još jedan aspekt je da naš glavni doktor nema pravu pozadinu za podršku našim sportistima i to je nešto što sam kasno otkrio. Naš doktor je po struci ginekolog. Po informacijama koje sam dobio igrači nisu bili ubijeđeni da imaju dobru podršku u tom smislu. Moramo da nađemo eksperte da bismo im pomogli i razuvjerili. Zdravlje je na prvom mjestu", rekao je Fal na konferenciji za medije.

"To nije tačno, ima diplomu"

Ubrzo su se oglasili iz senegalskog saveza za sportsku medicinu i istakli "da to nije istina" i objasnili su o čemu se tačno radi u cijelom slučaju.

Tvrde da timski doktor Abderahman Fedior ima posebnu diplomu u sportskoj medicini i sportskoj biologiji koju je dobio na medicinskom fakultetu. Radio je sa reprezentacijom od 2017. godine na tri Mundijala i pet Kupova afričkih nacija. Nije ni čudo što je u reprezentaciji ispao haos...

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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