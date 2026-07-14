Doktor reprezentacije sa Mundijala je ginekolog?!

Poslije ispadanja reprezentacije Senegala sa Svjetskog prvenstva stigle su informacije o tome da je njihov timski ljekar ginekolog po struci.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Senegal je završio učešće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u nokaut fazi. Izgubio je od Belgije sa 3:2 iako je vodio sa 2:0 do 86. minuta. Poslije ispadanja je prvi čovjek tamošnjeg fudbalskog saveza Abdulaje Fal održao konferenciju za medije na kojoj je jedna tema postala viralna.

Kada je pričao o reprezentaciji otkrio je da je doktor ekipe po struci ginekolog. Njegove riječi odjeknule su u svijetu fudbala i postale viralne.

"Još jedan aspekt je da naš glavni doktor nema pravu pozadinu za podršku našim sportistima i to je nešto što sam kasno otkrio. Naš doktor je po struci ginekolog. Po informacijama koje sam dobio igrači nisu bili ubijeđeni da imaju dobru podršku u tom smislu. Moramo da nađemo eksperte da bismo im pomogli i razuvjerili. Zdravlje je na prvom mjestu", rekao je Fal na konferenciji za medije.

"To nije tačno, ima diplomu"

Senegal’s Football Federation just discovered that the men’s national team doctor—who has worked for them for the past *10 years*—is a gynecologist, not a sports medicine doctor.



This is one of Africa's football powerhouses. Extraordinary stuff.pic.twitter.com/Gys2B8q9QV — Karim Zidan ️ (@ZidanSports)July 13, 2026

Ubrzo su se oglasili iz senegalskog saveza za sportsku medicinu i istakli "da to nije istina" i objasnili su o čemu se tačno radi u cijelom slučaju.

Tvrde da timski doktor Abderahman Fedior ima posebnu diplomu u sportskoj medicini i sportskoj biologiji koju je dobio na medicinskom fakultetu. Radio je sa reprezentacijom od 2017. godine na tri Mundijala i pet Kupova afričkih nacija. Nije ni čudo što je u reprezentaciji ispao haos...

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(MONDO)