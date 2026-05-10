logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači velikana čekali četvrt vijeka: Klub ih konačno poslušao i vratio stari grb

Navijači velikana čekali četvrt vijeka: Klub ih konačno poslušao i vratio stari grb

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Volfsburg je uslišio želju navijača i vratio grb sa "zidinama tvrđave".

Volfsburg vratio stari grb Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Volfsburga razvili su na subotnjem meču protiv Bajerna (0:1) koreografiju sa izgledom novog klupskog grba. Uz poruku: "Naš grb zauvijek", podržali su odluku kluba da promijeni logo, jer su poslije 24 godine vraćene "zidine" u amblem.

Nekadašnji šampion Njemačke (2009) obradovao je ovim potezom navijače i vratio na dres svoj prvobitni grb, iako će biti potrebno još dvije godine da prođe da dosadašnji "nestane" sa svih obilježja u zvaničnoj upotrebi.

"Volfsburg ima više od 80 godina istorije. Grb sa zidinama bio je centralni dio kluba od samog početka. Zidine stvaraju identitet i predstavljaju našu tradiciju. Za ovu odluku smo namjerno sačekali i donijeli je zajednički, jer naša zajednica okuplja sve sportove i ljude u njoj. Grb sa zidina je upečatljiv element naše klupske kulture", rekao je Sebastijan Rudolf, predsjednik Nadzornog odbora Volfsburga.

Izvor: Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Profimedia

U saradnji sa kompanijom "Najki", Volfsburg je za sljedeću sezone napravio dres sa novim grbom u samo jednoj varijanti, a od 2027/28 biće prisutan na svim varijantama opreme. Ove sezone, dres "vukova" nosi i legendarni danski vezista Kristijan Eriksen, ali nemaju mnogo uspjeha i bore se za ulazak u doigravanje za ostanak u ligi.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volfsburg grb Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC