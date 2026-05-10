Navijači velikana čekali četvrt vijeka: Klub ih konačno poslušao i vratio stari grb

Volfsburg je uslišio želju navijača i vratio grb sa "zidinama tvrđave".

Navijači Volfsburga razvili su na subotnjem meču protiv Bajerna (0:1) koreografiju sa izgledom novog klupskog grba. Uz poruku: "Naš grb zauvijek", podržali su odluku kluba da promijeni logo, jer su poslije 24 godine vraćene "zidine" u amblem.

Nekadašnji šampion Njemačke (2009) obradovao je ovim potezom navijače i vratio na dres svoj prvobitni grb, iako će biti potrebno još dvije godine da prođe da dosadašnji "nestane" sa svih obilježja u zvaničnoj upotrebi.

"Volfsburg ima više od 80 godina istorije. Grb sa zidinama bio je centralni dio kluba od samog početka. Zidine stvaraju identitet i predstavljaju našu tradiciju. Za ovu odluku smo namjerno sačekali i donijeli je zajednički, jer naša zajednica okuplja sve sportove i ljude u njoj. Grb sa zidina je upečatljiv element naše klupske kulture", rekao je Sebastijan Rudolf, predsjednik Nadzornog odbora Volfsburga.

U saradnji sa kompanijom "Najki", Volfsburg je za sljedeću sezone napravio dres sa novim grbom u samo jednoj varijanti, a od 2027/28 biće prisutan na svim varijantama opreme. Ove sezone, dres "vukova" nosi i legendarni danski vezista Kristijan Eriksen, ali nemaju mnogo uspjeha i bore se za ulazak u doigravanje za ostanak u ligi.



