Hari Kejn „poslušao“ Dijega Maradonu: Engleski golgeter promašio prvi penal u Bundesligi (VIDEO)

Minhenski Bajern odavno je osvojio 35. titulu šampiona Njemačke, ali je po svemu prikazanom u subotu u Volfsburgu, eliminacija od Pari sen Žermana u polufinalu Lige šampiona ostavila je traga na Bavarce.

Tim iz Minhena se nije još potpuno oporavio od ispadanja u polufinalu Lige šampiona, ali je uspio da osvoji sva tri boda na gostovanju kod „vukova“.

VOLFSBURG - BAJERN 0:1 (0:0)

Pariski „sveci“ su poslije spektakla 5:4 na „Parku prinčeva“ remizirali u revanšu na „Alijanc Areni“ (1:1), što je koštalo izabranike Vensana Kompanija prolaska u finale na megdan londonskom Arsenalu.

Danas, na gostovanju u Volfsburgu, domaćin je bio mnogo opasniji, ali su gosti ipak u prvom dijelu imali najbolju priliku i to sa bijele tačke.

Ali, Hari Kejn, kapiten Engleske i prvi strijelac Bundeslige je promašio prvi put kazneni udarac u šampionatu Njemačke.

Prije ovog današnjeg promašaja, u Bajernu je dosad još dva puta propustio da realizuje jedanaesterac.

Prvi put u okviru DFB Pokala protiv niželigaša Vehena iz Vizbadena u avgustu 2025. godine, a onda i u januaru ove godine protiv Union Sent Žila u Ligi šampiona.

Kao da je engleski golgeter poslušao slavnog Dijega Maradonu, koji ga je dok je igrao za Totenhem „savjetovao“ da ponekad promijeni način na koji šutira penale.

„O, i Hari… nemoj uvijek šutirati na bližu stativu. Ponekad šutiraj preko gola, preko golmana.Znaš zašto?

Golmani te gledaju na televiziji sve vrijeme. Zato sljedeći put… preko!“, rekao je Maradona.

Bez obzira na ovaj Kejnov promašaj, Bajern je ipak stigao do sva tri boda u Volfsburgu a gol odluke postigao je Mihael Olise u 56. minutu.

Mogli su domaći i da izbjegnu poraz da je malo precizniji bio Matijas Svanberg u 89. minutu kada je Bajernovu pobjedu spasila stativa.







