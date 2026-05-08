Borusija ne želi da iznevjeri "Žuti zid": Ni šok nakon 80 sekundi nije poremetio "milionere"

Ajntraht, koji se bori za izlazak na međunarodnu scenu, poveo je u Dortmundu, ali kratko je trajala radost tima iz Frankfurta.

Izvor: RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borusije Dortmund nikako nisu htjeli da se oproste porazom od vjerne domaće publike, koja je i večeras ispunila "Zignal Iduna park". Tradicionalno su "milioneri" imali pomoć svojih najvatrenijih pristalica na tribini, "Žuti zid" dao im je vjetar u leđa uprkos činjenici da je Ajntraht poveo već nakon 80 sekundi.

Tim iz Frankfurta bori se za izlazak na međunarodnu scenu, svaki bod do kraja sezone im je od krucijalne važnosti, ali to nije interesovalo domaće fudbalere, koji su već do poluvremena preokrenuli rezultat u svoju korist.

Džan Unuz Ilmaz doveo je goste u vođstvo u drugom minutu, ali posljednji meč u sezoni pred domaćom publikom Borusija je ipak riješila u svoju korist.

Finiš prvog poluvremena u potpunosti je pripao "žutim", koji su prvo izjednačili preko Serua Girasija (16. gol u sezoni), da bi potpuni preokret donio Niko Šloterbek u nadoknadi vremena.

U drugom dijelu po gol na obje strane. Mladi Italijan Samuele Inaćo odveo je domaće na dva gola prednosti, nakratko je dramu vratio Jonatan Burkart u 87. minutu, ali vremena za veliki preokret nije bilo.

Borusija će, nakon što je i matematički osigurala vicešampionsku titulu, u posljednjem kolu Bundeslige gostovati Verderu, dok će Ajntraht šansu za plasman u Konferencijsku ligu tražiti na domaćem terenu protiv Štutgarta. Ipak, ukoliko Frajburg u nedjelju savlada HSV, trka za posljednjim mjestom koje vodi u Evropu biće okončana kolo prije kraja sezone.



