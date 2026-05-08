logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borusija ne želi da iznevjeri "Žuti zid": Ni šok nakon 80 sekundi nije poremetio "milionere"

Borusija ne želi da iznevjeri "Žuti zid": Ni šok nakon 80 sekundi nije poremetio "milionere"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ajntraht, koji se bori za izlazak na međunarodnu scenu, poveo je u Dortmundu, ali kratko je trajala radost tima iz Frankfurta.

Žuti zid, Borusija Dortmund, navijači Borusije Dortmund Izvor: RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borusije Dortmund nikako nisu htjeli da se oproste porazom od vjerne domaće publike, koja je i večeras ispunila "Zignal Iduna park". Tradicionalno su "milioneri" imali pomoć svojih najvatrenijih pristalica na tribini, "Žuti zid" dao im je vjetar u leđa uprkos činjenici da je Ajntraht poveo već nakon 80 sekundi.

Tim iz Frankfurta bori se za izlazak na međunarodnu scenu, svaki bod do kraja sezone im je od krucijalne važnosti, ali to nije interesovalo domaće fudbalere, koji su već do poluvremena preokrenuli rezultat u svoju korist.

Džan Unuz Ilmaz doveo je goste u vođstvo u drugom minutu, ali posljednji meč u sezoni pred domaćom publikom Borusija je ipak riješila u svoju korist.

Finiš prvog poluvremena u potpunosti je pripao "žutim", koji su prvo izjednačili preko Serua Girasija (16. gol u sezoni), da bi potpuni preokret donio Niko Šloterbek u nadoknadi vremena.

U drugom dijelu po gol na obje strane. Mladi Italijan Samuele Inaćo odveo je domaće na dva gola prednosti, nakratko je dramu vratio Jonatan Burkart u 87. minutu, ali vremena za veliki preokret nije bilo.

Borusija će, nakon što je i matematički osigurala vicešampionsku titulu, u posljednjem kolu Bundeslige gostovati Verderu, dok će Ajntraht šansu za plasman u Konferencijsku ligu tražiti na domaćem terenu protiv Štutgarta. Ipak, ukoliko Frajburg u nedjelju savlada HSV, trka za posljednjim mjestom koje vodi u Evropu biće okončana kolo prije kraja sezone.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bundesliga Borusija Dortmund Ajntraht Frankfurt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC