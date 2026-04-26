Ermedin Demirović osigurao bod Štutgartu za plasman u Ligu šampiona

Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je izjednačujući gol za "švabe" u duelu protiv Verdera i osigurao bod domaćinu u 31. kolu Bundeslige.

Ermedin Demirović je postigao 10. gol u Bundesligi ove sezone, koji je donio remi Štutgartu na "Gotlib Dajmleru" protiv ekipe iz Bremena.

ŠTUTGART - VERDER 1:1 (0:1)

Gosti su poveli u 18. minutu golom Jensa Stagea i s minimalnom prednošću otišli na odmor.

Trener Štutgarta Sebastijan Henes je izveo kombinovan sastav, a kad je vidio da je vrag odnio šalu, uveo je Ermedina Demirovića u 57. minutu, koji mu se odužio pogotkom samo četiri minuta kasnije.

Bilal El Hanus je centrirao a Demirović bio najviši u skoku za 10. jubilarni gol ove sezone.

Time je centarfor "zmajeva" prekinuo golgeterski post koji je trajao šest mečeva, ali i pogurao Štutgart do četvrte pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona naredne sezone.







