Bajern je po 35. put šampion Njemačke!

Minhenski Bajern u nedjelju je i zvanično postao prvak Njemačke za sezonu 2025/2026.

Bavarski gigant je danas došao do svoje 35. titule u istoriji Bundeslige i 13. u posljednjih 14 sezona.

Minhenski tim je titulu osigurao u 30. kolu, kada im je za matematičku potvrdu bio dovoljan i bod protiv Štutgarta na "Alijanc Areni" poslije poraza drugoplasirane Borusije Dortmund na gostovanju Hofenhajmu (2:1).

A osvojili su sva tri!

BAJERN - ŠTUTGART 4:2 (3:1)

Nije dobro počelo za domaćina jer su "švabe" prve stigle do prednosti u 21. minutu golom Krisa Fihriha, što je poprilično naljutilo fudbalere Bajerna, koji su potom u razmaku od pet minuta - od 32. do 37. minuta postigli tri pogotka.

Mrežu gostujućeg golmana Aleksandera Nibela redom su pogađali Rafael Gereiro, Nikolas Džekson i Alfonso Dejvis za potpuni preokret - 3:1.

Početkom drugog poluvremena umjesto Džamala Musijale u igru je ušao engleski kapiten Hari Kejn i već u 53. minutu postigao četvrti gol za Bajern, a svoj 32. pogodak ove sezone u Bundesligi.

Poslije kornera i gužve u kaznenom prostoru najbolje se snašao Kejn i ubacio loptu u mrežu - 4:1.

Do kraja meča na "Alijanc Areni", gosti za koje je posljednjih 15-ak minuta zaigrao i napadač Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, uspjeli su da postignu još jedan pogodak u 88. minutu preko Čeme Andresa, koji je sa ivice kaznenog prostora poslao loptu pod prečku, ali to nije umanjilo dominaciju Bavaraca ni danas, niti u kompletnoj sezoni.

Bajern je ove sezone pod vođstvom Vensana Kompanija dominirao prvenstvom sa ogromnom prednošću na četiri kola prije kraja: Imaju čak 15 bodova više od drugoplasiranih "milionera", uz fantastičnu gol-razliku od +80 i više od 100 postignutih golova. Takođe imaju i bolji međusobni skor od ekipe iz Dortmunda (2:1, 2:3).

Ovo je druga uzastopna titula za belgijskog trenera Kompanija na klupi Bajerna, koji je nastavio da piše istoriju njemačkog fudbala.

Sada se mogu posvetiti borbi za triplu krunu s obzirom da igraju polufinale Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, odnosno u DFB Pokalu, gdje su takođe stigli do polufinala i duela sa Bajerom iz Leverkuzena.







