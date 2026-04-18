Hrvat iz Hofenhajma iz dva penala potvrdio 35. titulu Bajerna u Bundesligi!

Bajern iz Minhena po 35. put u klupskoj istoriji je šampion Njemačke i to četiri kola prije kraja Bundeslige.

Bavarski tim je odbranio "salataru" u 30. kolu iako tek u nedjelju dočekuje Štutgart na "Alijanc Areni".

Zasluge za subotnji trofej minhenskog tima ide na dušu fudbalera Hofenhajma, koji su danas savladali drugoplasiranu Borusiju iz Dortmunda i omogućili izabranicima Vensana Kompanija da sačuvaju 12 bodova prednosti na četiri kola prije kraja sezone.

HOFENHAJM - BORUSIJA DORTMUND 2:1 (1:0)

S obzirom da Bajern ima meč manje i neuporedivo bolju gol-razliku (78:30), ali i bolji međusobni omjer - bilo je 2:1 u Minhenu, a na dortmundskom "Vest Falenu" 2:3, jasno je da "milioneri" ne mogu više ni teoretski dostići Bavarce.

Čovjek odluke za pobjedu Hofenhajma protiv tima iz Dortmunda bio je hrvatski napadač Andrej Kramarić, koji je iz penala u 41. i 90+7. minutu minutu savladao Gregora Kobela za 16. trijumf domaćina.

Time je omogućio veliko slavlje navijačima Bajerna, a Kompanijevom timu mogućnost da posljednjih pet mečeva u Bundesligi igraju rasterećeno i da se u potpunosti posvete Ligi šampiona i polufinalnom dvomeču protiv Pari Sen Žermena.

Ipak, gosti su uspjeli da izjednače u 88. minutu kada je Serhu Girasi lijepim udarcem sa ivice kaznenog prostora - 1:1.

Činilo se da će za 24 sata biti odložena potvrda 35. Bajernove titule, a onda je duboko u sudijskoj nadoknadi ponovo dosuđen penal za Hofenhajm zbog igranja rukom Julijana Rajersona.

Kramarić je opet preuzeo odgovornost i pogodio za pobjedu Hofenhajma - 2:1.

Hrvatski reprezentativac je prvi strijelac svog tima sa 12 golova ove sezone u njemačkom prvenstvu.







