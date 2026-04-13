logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Union Berlin podržao Mari-Luize Etu nakon seksističkih komentara

Union Berlin podržao Mari-Luize Etu nakon seksističkih komentara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
0

Fudbalski klub Union Berlin saopštio je u ponedjeljak da podržava svog trenera Mari-Luize Etu i osudio je seksističke komentare na društvenim mrežama, nakon što je postala prva žena glavni trener nekog kluba u istoriji muške Bundeslige.

Odgovarajući na komentar na mreži X u kome se izražava zabrinutost zbog tretmana koji će Eta imati i potencijalnih seksističkih komentara ako izgubi utakmicu, Union je naveo: "Porodica Union je čuva".

Eta je na poziciji trenera Uniona zamijenila Štefena Baumgarta, koji je smijenjen za vikend nakon poraza od Hajdenhajma (1:3).

Eta, 34-godišnja bivša njemačka fudbalerka, postavljena je za privremenog trenera u preostalih pet utakmica do kraja sezone, poslije čega će preuzeti prvi tim ženske ekipe Union Berlina.

Ona će na klupi u Bundesligi debitovati u subotu u utakmici protiv Volfsburga, a na društvenim mrežama već su se pojavile kritike, uz poruke da ona nije pogodna za taj posao jer je žena.

"Uz dužno poštovanje, to je seksizam", odgovorio je Union na mreži X na objavu u kojoj se navodi da igrači ne bi ozbiljno shvatili uputstva o taktici od žene.

Eta je dugogodišnji član stručnog štaba Uniona i glavni trener ekipe uzrasta do 19 godina.

Poslije 29 utakmica u Bundesligi Union je na 11. mjestu sa 32 boda i ima sedam bodova više od Sankt Paulija na 16. mjestu, koje vodi u baraž za opstanak, prenijele su agencije.

(MONDO, agencije)

Tagovi

Union Berlin Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC