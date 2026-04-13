Union Berlin podržao Mari-Luize Etu nakon seksističkih komentara

Fudbalski klub Union Berlin saopštio je u ponedjeljak da podržava svog trenera Mari-Luize Etu i osudio je seksističke komentare na društvenim mrežama, nakon što je postala prva žena glavni trener nekog kluba u istoriji muške Bundeslige.

Odgovarajući na komentar na mreži X u kome se izražava zabrinutost zbog tretmana koji će Eta imati i potencijalnih seksističkih komentara ako izgubi utakmicu, Union je naveo: "Porodica Union je čuva".

Eta je na poziciji trenera Uniona zamijenila Štefena Baumgarta, koji je smijenjen za vikend nakon poraza od Hajdenhajma (1:3).

Eta, 34-godišnja bivša njemačka fudbalerka, postavljena je za privremenog trenera u preostalih pet utakmica do kraja sezone, poslije čega će preuzeti prvi tim ženske ekipe Union Berlina.

Ona će na klupi u Bundesligi debitovati u subotu u utakmici protiv Volfsburga, a na društvenim mrežama već su se pojavile kritike, uz poruke da ona nije pogodna za taj posao jer je žena.

"Uz dužno poštovanje, to je seksizam", odgovorio je Union na mreži X na objavu u kojoj se navodi da igrači ne bi ozbiljno shvatili uputstva o taktici od žene.

Eta je dugogodišnji član stručnog štaba Uniona i glavni trener ekipe uzrasta do 19 godina.

Poslije 29 utakmica u Bundesligi Union je na 11. mjestu sa 32 boda i ima sedam bodova više od Sankt Paulija na 16. mjestu, koje vodi u baraž za opstanak, prenijele su agencije.

