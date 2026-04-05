Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Vasilj ide na Mundijal, ali u Bundesligi i dalje se bori za opstanak: Srbin ga gurnuo ka "Cvajti"!

Goran Arbutina
Nikola Vasilj nije uspio da sačuva mrežu u Berlinu, njegov Sent Pauli je imao vođstvo, ali je osvojio samo bod.

Golman reprezentacije BIH nakon istorijskog plasmana na Svjetsko prvenstvo vratio se obavezama u Sent Pauliju, ali Bundesligi njegovom klubu ne ide tako dobro.

Sent Pauli je u nedjelju remizirao 1:1 sa Union Berlinom, ali iako je bod osvojen na gostovanju klub iz Hamburga neće biti previše zadovoljan s obzirom da je produžio niz bez pobjede na četiri utakmice.

Bili su blizu gosti da ostvare prvi trijumf još od 28. februara, pošto je Matijas Pereira Lage u 25. minutu pogodio mrežu Union Berlina.
Ta prednost trajala je do 52. minuta, a onda je srpski napadač Andrej Ilić pokvario planove gostiju.

Nakon kornera ni Vasilj nije najbolje reagovao, omeo ga je jedan od igrača Union Berlina i nije na vrijeme išao na loptu, ali jeste Ilić i poslije odličnog skoka poslao glavom loptu u mrežu za izjednačenje i konačnih 1:1.

Sent Pauli je poslije ovog remija ostao u zoni ispadanja sa bodom zaostatka za Kelnom koji ima utkamicu manje, ali je takođe u krizi i tone ka goloj borbi za opstanak.



