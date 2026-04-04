logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nestvaran preokret Bajerna: Frajburg imao 2:0 u 81. minutu, pa ostao bez ičega u 90+9!

Dragan Šutvić
0

Djelovalo je da će Frajburg upisati prvi ligaški trijumf nad Bajernom još od marta 2015. godine, ali je na kraju ostao čak bez boda u devetom minutu nadoknade.

Bundesliga Frajburg Bajern 2:3 Izvor: Silas STEIN / AFP / Profimedia

Kada je Lukas Heler u 71. minutu bio strijelac za Frajburgovih 2:0 protiv Bajerna, činilo se da će današnji domaćin stići do prve ligaške pobjede protiv velikog rivala nakon više od 11 godina, odnosno još od marta 2015. godine.

Međutim, Bajern ne bi bio to što jeste da nije iskreirao senzacionalan preokret, postigavši na kraju pogodak za pobjedu (2:3) u devetom minutu nadoknade!?

Nismo vidjeli nijedan pogodak u prvom poluvremenu, da bi se mreža iza leđa Manuela Nojera zatresla praktično odmah čim se krenulo sa centra u nastavku. U prvom minutu drugog dijela, Johan Mazambi je iskoristio jednu grešku gostujućih fudbalera i udarcem iz daljine matirao Nojera, primoravši ga da samo pogledom isprati let lopte u mrežu.

Kapital je uvećan u 71. minutu, kada se Lukas Heler najbolje snašao u šesnaestercu Bajerna, postigavši šesti pogodak u karijeri protiv ovog tima.

Frajburg je u tim trenucima potpuno kontrolisao dešavanja na terenu, ali se situacija promijenila nakon što je mladi Tom Bišof dalekometnim udarcem deset minuta kasnije plasirao loptu tik iz desnu stativu domaćeg gola.

Isti igrač je u drugom minutu nadoknade, takođe šutem sa distance, matirao Nou Atubolua, ovog puta sa suprotne strane, da bi praktično u posljednjim sekundama meča Bajern došao do pobjede. Ubacio je Alfonso Dejvis loptu sa lijeve strane pred domaći gol, gdje je odbrani Frajburga umakao Lenart Karl, momak koji je u februaru napunio tek 18 godina.

I jedne i druge tokom sljedeće sedmice čekaju izuzetno važne evropske obaveze. Bajern će u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona biti gost Reala (utorak, 21.00). Frajburg će, sa druge strane, dva dana kasnije u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige Evrope takođe odmjeriti snage sa jednim predstavnikom Španije, Seltom iz Viga.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Bundesliga Frajburg FK Bajern Minhen fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Dojavite nam vijest

NAJNOVIJE

