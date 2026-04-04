Nestvaran preokret Bajerna: Frajburg imao 2:0 u 81. minutu, pa ostao bez ičega u 90+9!

Djelovalo je da će Frajburg upisati prvi ligaški trijumf nad Bajernom još od marta 2015. godine, ali je na kraju ostao čak bez boda u devetom minutu nadoknade.

Izvor: Silas STEIN / AFP / Profimedia

Kada je Lukas Heler u 71. minutu bio strijelac za Frajburgovih 2:0 protiv Bajerna, činilo se da će današnji domaćin stići do prve ligaške pobjede protiv velikog rivala nakon više od 11 godina, odnosno još od marta 2015. godine.

Međutim, Bajern ne bi bio to što jeste da nije iskreirao senzacionalan preokret, postigavši na kraju pogodak za pobjedu (2:3) u devetom minutu nadoknade!?

Nismo vidjeli nijedan pogodak u prvom poluvremenu, da bi se mreža iza leđa Manuela Nojera zatresla praktično odmah čim se krenulo sa centra u nastavku. U prvom minutu drugog dijela, Johan Mazambi je iskoristio jednu grešku gostujućih fudbalera i udarcem iz daljine matirao Nojera, primoravši ga da samo pogledom isprati let lopte u mrežu.

Kapital je uvećan u 71. minutu, kada se Lukas Heler najbolje snašao u šesnaestercu Bajerna, postigavši šesti pogodak u karijeri protiv ovog tima.

Frajburg je u tim trenucima potpuno kontrolisao dešavanja na terenu, ali se situacija promijenila nakon što je mladi Tom Bišof dalekometnim udarcem deset minuta kasnije plasirao loptu tik iz desnu stativu domaćeg gola.

Isti igrač je u drugom minutu nadoknade, takođe šutem sa distance, matirao Nou Atubolua, ovog puta sa suprotne strane, da bi praktično u posljednjim sekundama meča Bajern došao do pobjede. Ubacio je Alfonso Dejvis loptu sa lijeve strane pred domaći gol, gdje je odbrani Frajburga umakao Lenart Karl, momak koji je u februaru napunio tek 18 godina.

I jedne i druge tokom sljedeće sedmice čekaju izuzetno važne evropske obaveze. Bajern će u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona biti gost Reala (utorak, 21.00). Frajburg će, sa druge strane, dva dana kasnije u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige Evrope takođe odmjeriti snage sa jednim predstavnikom Španije, Seltom iz Viga.







Tablice omogućuje Sofascore

