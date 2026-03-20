logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lajpcig želi povratak u Ligu šampiona – Hofenhajm dobio "petardu" i prepustio treće mjesto !

Goran Arbutina
0

Ubjedljiva pobjeda Lajpciga u premijernom meču 27. kola Bundeslige.

Bunedsliga Lajpcig pobijedio Hofenhajm 5-0 Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije sedam uzastopnih sezona u Ligi šampiona ekipa lajpciga ove sezone napravila je „pauzu“ u evropskim takmičenjima.

Nakon osvojenog sedmog mjesta prošle sezone u Bundesligi nisu se kvalifikovali u evropska takmičenja, ali sada definitivno žele da se vrate i cijaljaju Ligu šampiona.

Korak ka tome ekipa Olea Vernera napravila je u petak uveče ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Hofenhajma u premijernom meču 27. kola Bundeslige.

Sav posao domaćin je napravio u prvom poluvremena, postigao je četiri gola i još jednom zatresao mrežu, ali je pogodak minut prije odlaska na odmor poništen zbog ofsajda.

Dva gola Brajana Grude i dva pogotka Krištofa Baumgartnera donijeli su više nego ubjedljivu pšrednost u prvom poluvremenu, a tačku na i stavio je Benjamin Henriks za „petardu“ u Lajpcigu.

Ekipa Lajpciga ovim trijumfom preuzela je treću poziciju na tabelu upravo od Hofenhajmu, obje ekipe imaju po 50 bodova, koliko i četvrtoplasirani Štutgart koji ima i utakmicu manje.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

RB Lajpcig Bundesliga Hofenhajm fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

