Lajpcig želi povratak u Ligu šampiona – Hofenhajm dobio "petardu" i prepustio treće mjesto !

Ubjedljiva pobjeda Lajpciga u premijernom meču 27. kola Bundeslige.

Poslije sedam uzastopnih sezona u Ligi šampiona ekipa lajpciga ove sezone napravila je „pauzu“ u evropskim takmičenjima.

Nakon osvojenog sedmog mjesta prošle sezone u Bundesligi nisu se kvalifikovali u evropska takmičenja, ali sada definitivno žele da se vrate i cijaljaju Ligu šampiona.

Korak ka tome ekipa Olea Vernera napravila je u petak uveče ubjedljivom pobjedom 5:0 protiv Hofenhajma u premijernom meču 27. kola Bundeslige.

Sav posao domaćin je napravio u prvom poluvremena, postigao je četiri gola i još jednom zatresao mrežu, ali je pogodak minut prije odlaska na odmor poništen zbog ofsajda.

Dva gola Brajana Grude i dva pogotka Krištofa Baumgartnera donijeli su više nego ubjedljivu pšrednost u prvom poluvremenu, a tačku na i stavio je Benjamin Henriks za „petardu“ u Lajpcigu.

Ekipa Lajpciga ovim trijumfom preuzela je treću poziciju na tabelu upravo od Hofenhajmu, obje ekipe imaju po 50 bodova, koliko i četvrtoplasirani Štutgart koji ima i utakmicu manje.



