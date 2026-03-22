Dobre vijesti za Barbareza – Demirović ušao s klupe i pogodio nakon 120 sekundi!

Reprezentativac BIH Ermedin Demirović "ovjerio" ubjedljivu pobjedu Štutgarta u Augzburgu.

Ermedin Demirović u posljednje vrijeme nije u najboljoj formi, ali mu je u nedjelju uveče trebalo samo 120 sekundi da postigne pogodak za Štutgart.

Reprezentativac BIH na gostovanju u Augzburgu počeo je meč sa klupe, a onda dobio priliku desetak minuta prije kraja.

Demirović je ušao u 81. minutu, a već u 83. minutu upisao se u strijelce. Bila je to velika greška domaće odbrane nakon auta Štutgarta, prikrao se Deniz Undav i ukrao tu loptu u šesnaestercu, a onda dodao do bh. napadača koji je sve dobro pratio.

Svojim devetim golom u sezoni Demirović je ovjerio ubjedljivu pobjedu 5:2 Štutgarta koji sa 53 boda drži treću poziciju i očigledno nema namjeru da odustane od mjesta koje vodi u Ligu šampiona.

Ovo su dobre vijesti i za selektora BIH Sergeja Barbareza pred meč baraža protiv Velsa koji je na rasporedu u četvrtak u Kardifu.



