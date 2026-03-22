logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobre vijesti za Barbareza – Demirović ušao s klupe i pogodio nakon 120 sekundi!

Goran Arbutina
0

Reprezentativac BIH Ermedin Demirović "ovjerio" ubjedljivu pobjedu Štutgarta u Augzburgu.

Ermedin Demirović strijelac u pobjedi Štutgarta nad Augzburgom Izvor: Eduard Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Ermedin Demirović u posljednje vrijeme nije u najboljoj formi, ali mu je u nedjelju uveče trebalo samo 120 sekundi da postigne pogodak za Štutgart.

Reprezentativac BIH na gostovanju u Augzburgu počeo je meč sa klupe, a onda dobio priliku desetak minuta prije kraja.

Demirović je ušao u 81. minutu, a već u 83. minutu upisao se u strijelce. Bila je to velika greška domaće odbrane nakon auta Štutgarta, prikrao se Deniz Undav i ukrao tu loptu u šesnaestercu, a onda dodao do bh. napadača koji je sve dobro pratio.

Svojim devetim golom u sezoni Demirović je ovjerio ubjedljivu pobjedu 5:2 Štutgarta koji sa 53 boda drži treću poziciju i očigledno nema namjeru da odustane od mjesta koje vodi u Ligu šampiona.

Ovo su dobre vijesti i za selektora BIH Sergeja Barbareza pred meč baraža protiv Velsa koji je na rasporedu u četvrtak u Kardifu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Ermedin Demirović Bundesliga fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC