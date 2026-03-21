Bavarska mašinerija ne staje: Još tri gola i stotka je tu!

Nova ubjedljiva pobjeda Bavaraca u Bundesligi.

Minhenski Bajern zabilježio je još jedan siguran trijumf u domaćem prvenstvu, a ovaj put "stradao" je Union Berlin.

Bavarci su trijumfovali 4:0 i tako stigli do 97. pogotka u sezoni i samo tri im nedostaju do magične cifre od 100 golova. A do kraja sezone je još sedam kola!

Naravno, većinu Bajernovih golova postigao je nevjerovatni Hari Kejn, koji ni danas nije propustio priliku da se upiše u strijelce. Englez je postigao treći gol u pobjedi 4:0, te tako stigao do 31. gola u prvenstvu. Dva gola danas je postigao Gnabri, a jedan Olise.

Koliko je napad Bajerna ubitačan govori podatak da je drugoplasirana Borusija, koja je "odmah" iza, postigla 55 golova u tekućoj sezoni.

Bajern sada, uz utakmicu više, ima 12 bodova prednosti nad Borusijom Dortmund, koja svoj meč 27. kola igra od 18.30, kada će ugostiti HSV.

U ostalim mečevima današnjeg programa najviše uzbuđenja bilo je u duelima Kelna i Borusije Menhengladbah, odnosno Hajdenhajma i Bajer Leverkuzena, koji su okončani identičnim rezultatom 3:3. Gostujući trijumf, i to minimalan, upisao je Verder protiv Volfsburga.



