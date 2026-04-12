Bundesligaš dobio ženu za trenera: Istorijski potez u fudbalu koji pokreće revoluciju

Bundesligaš dobio ženu za trenera: Istorijski potez u fudbalu koji pokreće revoluciju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Ako muškarci mogu da vode ženske fudbalske ekipe, zašto i žene ne bi mogle muške? Tu teoriju sada pokušava da dokaže Union Berlin.

Union Berlin postavio ženu za trenera Izvor: Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Union Berlin odlučio je da do kraja sezone postavi Meri-Luis Etu (34) za trenera do kraja sezone. To znači da je ispisana istorija evropskog i svjetskog fudbala, pošto je Meri-Luis Eta postala prva žena koja kao trener vodi neki od klubova iz "lige petice".

Za sada, Meri-Luis Eta je u statusu "vršioca dužnosti" poslije otkaza koji je dobio Štefen Baumgart, a na osnovu rezultata koje ostvari do kraja sezone - biće donesena odluka da li će dobiti i stalan posao.

Očigledno je da su se u Union Berlinu za ovakav potez odlučili i zbog toga što ne mogu ni gore ni dole. Union Berlin je trenutno na 11. mestu Bundeslige, na pet kola do kraja, a to što se nalaze na 11 bodova daleko od opasne zone, govori da mogu sebi da dozvole i rizičnije poteze koji mogu da se isplate u budućnosti.

Union Berlin takođe zna da dogodine sigurno neće igrati u Evropu, a vidjećemo da li Meri-Luis Eta može da probudi ekipu za koju igra i povremeni srpski reprezentativac Andrej ilić.

Ovaj napadač je standardan čitave sezone i odigrao je ukupno 29 utakmica za Union i zabilježio tri gola i 10 asistencija.

Ko je Meri-Luis Eta?


U pitanju je bivša fudbalerka koja nije imala naročito veliku igračku karijeru. Nastupala je za Potsdam, Klopenburg, HSV i Verder, dok nikada nije stigla do dresa reprezentacije Njemačke. Igrala je inače samo za mlađe kategorije, a onda sa 27 godina odlučila da završi igračku karijeru. Okrenula se trenerskom poslu i vodila je selekcije Njemačke od 15 do 19 godina. U Union Berlinu je od 2023. godine i već je samostalno vodila ekipu zbog suspenzije Nenada Bjelice, ali nikada zvanično nije bila trener.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

