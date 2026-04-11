Bajer sanja Ligu šampiona: Važan trijumf u Dortmundu, "apotekari" našli recept za Borusiju

Borusija Dortmund doživjela je tek drugi ovosezonski domaći poraz u Bundesligi.

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Velika borba za mjesta koja vode u Ligi šampiona vodi se u Bundesligi. Bajern Minhen je neprikosnoven i nedostižan, Borusija iz Dortmunda trebalo bi da zadrži drugu poziciju, dok se za preostala dva, možda i tri mjesta, potpuno ravnopravno bore četiri ekipe.

Nedavno je saopšteno da je Engleska osigurala mjesto među prve dvije zemlje po klupskim koeficijentima za sezonu 2025/26 i došla do dodatnog mjesta u najjačem evropskom klupskom takmičenju, dok se za preostalo mjesto bore Španija, Njemačka, Portugal i Italija.

Važan trijumf, i to u gostima, danas je zabilježio Bajer Leverkuzen, koji je slavio 1:0 u Dortmundu i tako Borusiji nanio tek drugi prvenstveni poraz ove sezone.

Gol odluke viđen je u 42. minutu, kada je Robert Andrih zatresao mrežu domaćih i omogućio svom timu da upiše tri izuzetno bitna boda. "Milioneri" su prekinuli seriju od četiri pobjede u nizu, ali drugo mjesto nije ugroženo. I dalje su velikih osam bodova ispred RB Lajpciga, koji je takođe minimalnim rezultatom danas porazio Borusiju iz Menhengladbaha i tako zadržao treće mjesto. Jedini strijelac u finišu meča bio je Jan Diomande.

Trenutno četvrtoplasirani Štutgart u nedjelju će ugostiti HSV, dok posljednji meč današnjeg programa od 18.30 igraju St. Pauli i Bajern Minhen.



