Čitaoci reporteri

Kompanijeva mašinerija oborila rekord Bundeslige: Bajern ovako nije igrao od generacije Gerda Milera

Kompanijeva mašinerija oborila rekord Bundeslige: Bajern ovako nije igrao od generacije Gerda Milera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Bajern Minhen zabilježio novi trijumf i stigao nadomak nove titule u Bundesligi.

Vensan Kompani Izvor: Ibo OT / AFP / Profimedia

Poraz Borusije Dortmund u derbiju od Bajer Leverkuzena (0:1) donio je Bajernu iz Minhena mogućnost da nakon duela sa St. Paulijem dođe do ogromnih 12 bodova prednosti u Bundesligi, a tim Vensana Kompanija nije propustio priliku da se dodatno približi novoj šampionskoj tituli.

I ne samo da je zabilježio novu pobjedu, već 24. na 29 mečeva, nego je i oborio rekord po broju postignutih golova u jednoj sezoni, a do kraja prvenstva ostalo je još pet kola!

Do sada je rekord, kako Bajerna, tako i kompletne Bundeslige, držala legendarna generacija iz sezone 1971/72, kada je Gerd Miler postigao 40 golova, a minhenski tim ukupno 101.

Bili su Bavarci blizu ovog rekorda i u sezoni 2019/20, kada je Robert Levandovski sa 34 gola predvodio tim, ali su fudbaleri Bajerna tada stali na okruglo 100 golova.

Danas, Bajern je nakon 5:0 protiv St. Paulija, stigao do 105. gola.

Obaranje rekorda najavio je Jamal Musijala u devetom minutu, a onda je istorija ispisana u nastavku.

Prvo je Leon Gorecka u 53. minutu pogodio za 0:2, samo dva minuta kasnije u strijelce se upisao i Majkl Olise, zatim je Nikolas Džekson postigao 104, a Rafael Gereiro 105. gol.

Sve ovo tim Vensana Kompanija uspio je bez prvog strijelca lige Harija Kejna, koji danas nije ni ulazio u igru. Englez je do sada 31 put bio strijelac.

Bajernu je do nove "salatare" potrebna još jedna pobjeda u preostalih pet mečeva i samo je pitanje vremena kada će Kompanijev tim i matematički osigurati titulu, 34. u istoriji.



Standings provided by Sofascore

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

