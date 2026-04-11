Kompanijeva mašinerija oborila rekord Bundeslige: Bajern ovako nije igrao od generacije Gerda Milera

Bajern Minhen zabilježio novi trijumf i stigao nadomak nove titule u Bundesligi.

Izvor: Ibo OT / AFP / Profimedia

Poraz Borusije Dortmund u derbiju od Bajer Leverkuzena (0:1) donio je Bajernu iz Minhena mogućnost da nakon duela sa St. Paulijem dođe do ogromnih 12 bodova prednosti u Bundesligi, a tim Vensana Kompanija nije propustio priliku da se dodatno približi novoj šampionskoj tituli.

I ne samo da je zabilježio novu pobjedu, već 24. na 29 mečeva, nego je i oborio rekord po broju postignutih golova u jednoj sezoni, a do kraja prvenstva ostalo je još pet kola!

Do sada je rekord, kako Bajerna, tako i kompletne Bundeslige, držala legendarna generacija iz sezone 1971/72, kada je Gerd Miler postigao 40 golova, a minhenski tim ukupno 101.

Bili su Bavarci blizu ovog rekorda i u sezoni 2019/20, kada je Robert Levandovski sa 34 gola predvodio tim, ali su fudbaleri Bajerna tada stali na okruglo 100 golova.

Danas, Bajern je nakon 5:0 protiv St. Paulija, stigao do 105. gola.

Obaranje rekorda najavio je Jamal Musijala u devetom minutu, a onda je istorija ispisana u nastavku.

102 goals in a Bundesliga season – new record and just absolute madness! ❤️pic.twitter.com/fHRgmj7L2O — FC Bayern (@FCBayernEN)April 11, 2026

Prvo je Leon Gorecka u 53. minutu pogodio za 0:2, samo dva minuta kasnije u strijelce se upisao i Majkl Olise, zatim je Nikolas Džekson postigao 104, a Rafael Gereiro 105. gol.

Sve ovo tim Vensana Kompanija uspio je bez prvog strijelca lige Harija Kejna, koji danas nije ni ulazio u igru. Englez je do sada 31 put bio strijelac.

Bajernu je do nove "salatare" potrebna još jedna pobjeda u preostalih pet mečeva i samo je pitanje vremena kada će Kompanijev tim i matematički osigurati titulu, 34. u istoriji.



