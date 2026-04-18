Meri-Luis Eta, prva žena u Top 5 liga Evrope poražena na debiju u Union Berlinu: Nije pomogla ni asistencija Srbina

Meri-Luis Eta, prva žena u Top 5 liga Evrope poražena na debiju u Union Berlinu: Nije pomogla ni asistencija Srbina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Poraz Union Berlina na debitantskom nastupu u Bundesligi, ali i prvom meču koji je u Top5 ligama vodila jedna žena.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Fudbalski klub Union iz Berlina donio je odluku da do kraja sezone prvi tim predvodi žena, što je istorija evropskog fudbala! Prvi put ikada jedna dama vodi mušku ekipu u nekoj od pet najvećih evropskih liga, ali mandat Meri-Luis Ete (34) nije počeo utakmicom za pamćenje, uprkos asistenciji povremenog srpskog reprezentativca Andreja Ilića.

Union je imao izuzetno važan meč protiv Volfsburga na svom terenu, ali nisu uspjeli da savladaju jedan od najlošijih timova u elitnom rangu njemačkog fudbala. Gosti su stigli do prednosti preko Patrika Vimera, da bi Dženan Pejčinović u prvom minutu nastavka duplirao prednosti, koja je bila i nenadoknadiva za Union. Počasni gol postigao je škotski fudbaler Oliver Burk, nakon asistencije Andreja Ilića, ali to nije bilo dovoljno...

Sada ih, po svemu sudeći, čeka borba za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Klupski čelnici su taj izuzetno zahtjevan posao povjerili prvoj ženi na klupi nekog muškog tima u najjačim evropskim ligama, a već sada se zna da će Meri-Luis Ete na kraju sezone preuzeti ženski tim Union Berlina. Bez obzira da li će izboriti opstanak, njen mandat neće biti produžen jer je već dugo čeka nova uloga u klubu.

Nakon ovog meča Union Berlin ima 30 odigranih utakmica i 32 osvojena boda što je dovoljno za 11. mjesto u Bundesligi, dok je Volfsburg na pretposljednjem mjestu sa osam osvojenih bodova manje. Upravo tu poziciju želi da izbjegne tim iz Berlina, jer ona na kraju sezone vodi u niži rang takmičenja.



Union Berlin stadion
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

