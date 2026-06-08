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"Zmajice" u Estoniji igraju meč odluke: Trijumf donosi plasman u viši rang i nastavak borbe za Mundijal

"Zmajice" u Estoniji igraju meč odluke: Trijumf donosi plasman u viši rang i nastavak borbe za Mundijal

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Igrači Selvera Hodžića u utorak gostuju u Estoniji.

Ženski fudbal Estonija BiH najava Selver Hodžić Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija BiH odigraće sutra (utorak) meč sa selekcijom Estonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

I jedan i drugi tim imaju po 10 bodova u C1 grupi, dok je na trećoj poziciji Litvanija sa 8 bodova. "Zmajicama" je tako potrebna pobjeda na gostujućem terenu kako bi zauzele prvo mjesto u grupi i direktno stekle pravo nastupa u doigravanju za Mundijal, ali i izborile mjesto u B diviziji.

U prvom odmjeravanju snaga, 3. marta u Zenici, BiH je trijumfovala rezultatom 3:1. Pogotke za bh. selekciju postigle su Marija Ana Milinković, Ena Šabanagić i Andrea Grebenar.

"Sve igračice su spremne osim Marije Milinković koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica, koja je zamijeni, odigrati dobro i biti na visini zadatka", rekao je selektor Selver Hodžić, dodavši:

"Taktika i sve je spremno za Estoniju, znamo šta nas očekuje protiv njih ali mi idemo na pobjedu. Kvalitetnija smo ekipa, imamo veliku želju i volju da to pokažemo na terenu a uz ovu energiju i pristup svi smo sigurni da možemo pobijediti. Zaslužili smo da igramo u B Ligi a sa pobjedom to možemo ostvariti."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

BiH fudbal zmajice Selver Hodžić

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