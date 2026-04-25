Senzacionalan preokret Bajerna na gostovanju u Majncu: Od 3:0 do 3:4! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Šampion Njemačke je zabilježio 26. pobjedu u Bundesligi.

Senzacionalan preokret Bajerna na gostovanju u Majncu Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Minhenski Bajern je na gostovanju u Majncu zaigrao sa šarolikim sastavom s obzirom da su prethodno kolo osigurali 35. šampionsku titulu u Njemačkoj.

Odluka trenera Vensana Kompanija se nije dobro pokazala s obzirom da je domaćin poveo 3:0 golovima Dominika Kera, Paula Nebela i Šeralda Bekera do odlaska na odmor u poluvremenu.

Ipak, belgijski stručnjak je napravio nekoliko izmjena u poluvremenu, vratio je standardne prvotimce Harija Kejna, Džamala Musijalu i Mihaela Olisea pa su Bavarci napravili senzacionalan preoktet i na kraju stigli do trijumfa 3:4.

Nikolas Džekson je smanjio u 53. minutu, potom je Mikael Olise u 73. pogodio mrežu Majnca, da bi se za izjednačenje pobrinuo Džamal Musijala 10 minuta prije kraja.

Pobjedu je - ko bi drugi - osigurao Hari Kejn tri minuta kasnije za konačnih 3:4.

Engleskom kapitenu ovo je bio 33. pogodak u Bundesligi ove sezone i treći put uzastopno će završiti kao najbolji golgeter Njemačke.



