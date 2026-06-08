"Saša, sad si im zapušio usta": Đoković zna šta je Zverev prošao da dođe do trona

Srpski teniser Novak Đoković ima posebnu čestitku za velikog prijatelja Sašu Zvereva.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković čestitao je Aleksandru Zverevu na osvajanju prve grend slem titule u karijeri. Srpski as ima jako dobar odnos sa njemačkim igračem, upoznat je sa njegovim borbama na terenu i van terena, te mu je uputio jako emotivnu poruku.

Novak je istinski srećan zbog uspjeha jednog od najboljih prijatelja na Turu i ne krije da su ga raznježile njegove suze radosnice. Posebno je istakao Sašinu borbu sa dijebetesom koji mu je dijagnostikovan sa samo četiri godine.

"Saša, poznajem te od tvoje desete godine. Borio si se na terenima za trening sa mojim najmlađim bratom (Đorđem), dok sam se ja takmičio protiv tvog starijeg brata Miše na velikoj sceni, kako u juniorskoj, tako i u profesionalnoj konkurenciji. Njegovao sam poštovanje i prijateljski odnos sa cijelom tvojom porodicom dugi niz godina", napisao je Novak i nastavio:

"Imali smo bezbroj razgovora o teniskoj taktici, strateškoj igri, životu, porodici, poslu. Zabavljali smo se i na terenu i van njega. Znajući šta si sve morao da izdržiš sa svojom bolešću od malih nogu, preko prevazilaženja najveće mentalne prepreke u sebi, pa sve do ućutkivanja kritičara koji su mislili da nikada nećeš osvojiti Grend slem – to čini ovu pobjedu na Rolan Garosu još posebnijom i nezaboravnijom", napisao je Nole i poentirao:

"Gledati suze radosnice koje si podijelio sa svojim roditeljima, bratom i ostalim članovima tima učinilo je i mene emotivnim. Srećan sam što si uspio i apsolutno zaslužuješ ovaj uspjeh jer si naporno radio na svakom polju da bi se ovo ostvarilo. Uživaј i molodec brat!", napisao je Novak.

Podsjetimo, Zverev je prethodno poražen u dva grend slem finala, a na putu do najvećeg podviga karijere je savladao Italijana Flavija Kobolija poslije drame u pet setova.

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