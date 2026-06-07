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Saša Zverev prvi put u karijeri osvojio grend slem!

Saša Zverev prvi put u karijeri osvojio grend slem!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Zverev je konačno osvojio grend slem na Rolan Garosu, pobijedivši Flavija Kobolija u dramatičnom meču.

sasa zverev osvojio rolan garos Izvor: DIMITAR DILKOFF / AFP / Profimed

Uz ime Saše Zvereva od danas se više neće koristiti opis "najbolji teniser koji nikada nije osvojio grend slem". Prvi put u svojoj profesionalnoj karijeri, Zverev je podigao grend slem pehar i to na Rolan Garosu pošto je poslije velike drame pobijedio Flavija Kobolija u pet setova. Na kraju je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 7:6, 6:1 za Zvereva.

Ovo je bilo inače peto grend slem finale za Zvereva, igrao je i 11 puta u polufinalima "mejdžora" i nikada do sada nije uspijevao da podigne jedan od četiri najvažnija trofeja, sve do ovogodišnjeg turnira u Parizu na kome smo vidjeli zaista čudne rezultate.

Nema sumnje da je Zverevu pomoglo i to što nije bilo Alkaraza zbog povrede, što je Siner ispao u drugom, a Đoković u trećem kolu, međutim i to je samo napravilo dodatni pritisak Nemcu koji je znao da bolju šansu neće imati u karijeri. I ovoga puta nije je propustio kao što je mnogo puta do sada.

Da li je moglo ubjedljivije u finalu? Moglo je. Borba je trajala četiri sata i 20 minuta i Zverev je mogao mnogo prije petog seta da dođe do titule, ali sve će to zaboraviti kada podigne trofej koji je odavno zaslužio da podigne.

Na putu do pehara na Rolan Garosu pobijedio je Bonzija, Mahača, Halisa, De Jonga, Hodara, Menšika i Kobolija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)

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Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Rolan Garos

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