Saša Zverev se žalio i kukao poslije bruke u Rimu: "Nikad u životu ovo nisam vidio"

Autor Nebojša Šatara
Nijemac Aleksandar Zverev pokušao je da pronađe razloge za šokantan poraz u Rimu.

zverev dramio poslije sokantnog poraza ovo je najgori teren na kome sam igrao Izvor: Alfredo Falcone / Zuma Press / Profimedia

Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev doživio je šokantan poraz na Mastersu u Rimu, pošto je od njega bio bolji Lućano Darderi sa 1:6, 7:6 (12:10), 6:0. Nijemac u trećem setu nije uzeo nijedan gem od realno slabijeg rivala, a na konferenciji za medije se obrukao više nego na terenu.

Očigledna je to bila frustracija zbog još jedne propuštene šanse da napravi neki veći rezultat ove sezone, pošto je jedinu titulu osvojio u Minhenu, a u nedavnom finalu Madrida je poražen od Janika Sinera. Sigurno ga pogađaju priče da je "najgori svjetski broj 3" u istoriji, pa je pokušao da pronađe opravdanje za još jedan neuspjeh...

"Mislim da je ovo najgori teren na kojem sam ikada igrao. Juniori, profesionalci, fjučersi, treninzi, nikada nisam igrao na terenu gdje je kvalitet terena tako loš. Imam meč loptu i lopta mi preskače preko glave. Imam brejk loptu, lopta se kotrlja. Kao da... Da, vjetar je bio jak. Generalno, opet, mislim da je trebalo da dobijem meč u dva seta. Poslije toga, da, igrao je fantastično", rekao je Zverev.

Zverev se samo ugasio

Nijemac je u meč ušao furiozno i dobio prvi set sa ubjedljivih 6:1, napravio rani brejk na startu drugog, da bi se u nastavku sve okrenulo. Uzvratio je Darderi ekspresno, uslijedila je promjenljiva igra obojice igrača, pa je odluka morala da padne u taj-brejku.

Tamo je Zverev imao ukupno četiri meč lopte, nijednu nije uspio da iskoristi i taj gem je izgubio sa 12:10. Izgleda da je to i te kako uticalo na njega na psihološkom planu, pošto u trećem setu nije uspio da osvojio niti jedan gem.

Sada će Janik Siner poslije odustajanja Karlosa Alkaraza, ranog ispadanja Novaka Đokovića, a sada i Aleksandra Zvereva imati čist put to nove masters titule, i to na domaćem terenu.

