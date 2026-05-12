Hamad Međedović bez četvrtfinala Rima, ali i bez plasmana u "Top 50" na ATP listi

Autor Nebojša Šatara
Srpski teniser poražen u borbi za najboljih osam na Mastersu u Rimu.

hamad medjedovic ispao u rimu u osmini finala

Srpski teniser Hamad Međedović (22) izgubio je u osmini finala Mastersa u Rimu, u meču protiv Martina Landalusea, 4:6, 5:7. Nije uspio u pokušaju da uđe među osam u glavnom gradu Italije i u Top 50 na ATP listi.

Uprkos tome, za njim je još jedan značajan nastup na turniru i od ponedjeljka će biti 54. na ATP listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri, prije svega jer je u Rimu eliminisao Žoaa Fonseku, a potom je savladao i Marjiana Navonea.

Španski teniser je ostao pribran i kada je srpski predstavnik u drugom setu brejkom poveo 3:1. Izdržao je snažan forhend Međedovića i u tek drugom nastupu na Mastersima ostvario ogroman rezultat. U sledećem kolu igraće protiv pobjednika meča Danil Medvedev - Tijago Agustin Tirante.

