Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Međedović opet okrenuo meč u Rimu: Hamad poslije velike borbe stigao do osmine finala

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Rima

Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu Izvor: Alejandro van Schermbeek / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović je u trećem kolu mastersa u Rimu pobijedio Argentinca Marijana Navonea 2:1 (4:6 6:3, 6:4), a ono što je zanimljivo je to da je rođeni Pazarac ponovo slavio preokretom. Međedović je sad u osmini finala italijanskog turnira poslije meča koji je trajao duže i od borbe sa 28. teniserom sveta Žoaom Fonsekom. Susret je bio pun preokreta, povika sa tribina i kao i u minulom susretu rasprave sa publikom. 

Iako se čini da je 44. teniser svijeta bio dominantan u prvom setu, pošto je slavio 6:4, situacija je drugačija. Gotovo svaki gem igrao se na razliku i ta lopta je mogla da padne na bilo čiju stranu, ali je Argentinac imao više sreće. Tako je u ranoj fazi došao do brejka, ali je Međedović vratio istom mjerom, a onda je Navone za vođstvo od 5:4 uspio da "ukrade" servis rivalu.

Vrlo slična igra bila je viđena i u drugom setu. Vrlo često se igralo na razliku, a o tome govori i činjenica da je Navone svoj servis sačuvao nakon što je Hamad čak četiri puta izvojevao đus poslije prednosti rivala. Vrlo slično je bilo i na servisu Međedovića, Srbin je spasio tri brejk lopte, a tek iz četvrte prednosti koju je imao u ovom gemu uspio je da povode 5:2. S obzirom na to da je drugi set završen slavljem Međedovića od 6:3, a igrao se sat vremena i četiri minuta, jasno je da je u pitanju bila velika borba.

I ono najvažnije, teniseri nisu posustali ni u trećem setu. Publika se uključila u meč, nažalost uglavnom u korist Argentinca, ali je Hamad ponovo pokazao dobru igru. Odmah je stigao do brejka, pa se u nastavku igralo gem za gem, ali tako da je Pazarac bio korak ispred. Ipak, ono što je dobrano namučilo Srbina bio je gem u kojem je Argentinac sačuvao servis za 3:2. Hamad je imao priliku da dođe do novog brejka, Navone je spasio priliku i potom sačuvao servis.

Zbog toga smo u naredna dva gema vidjeli vrlo jednoličnu i brzu razmjenu, pa je nova velika borba uslijedila na servisu Hamada Međedovića. Argentinac je imao dvije brejk prilike, a Međedovićevi hrabri servisi uspjeli su da donesu vođstvo od 5:3. Bilo je važno ostati trezvene glave, u čemu je Hamad i ovog puta uspio! Posljednji gem je trajao devet minuta, Međedović je imao tri prilike da slavi u meču, a iskorisito je posljednju, treću. 

