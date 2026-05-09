Međedović napravio senzaciju u Rimu: Srbin izbacio Novakovog nasljednika poslije velikog preokreta

Izvor: Alejandro van Schermbeek / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović stigao je do senzacije na mastersu u Rimu nakon što je Brazilac Žoa Fonseka, poznat i kao Novakvov naslednik, poklekao poslije prvog seta. Međedović je trijumfovao 2:1 (3:6, 6:3, 7:6) poslije preokreta i tako u drugom kolu italijanskog takmičenja izbacio 29. igrača svijeta.

Poslije dva sata i 24 minuta, Hamad je zakazao duel sa Marijanom Navonom iz Argentine, ali put do duela sa 44. na svijetu nije bio lak. U prvom setu su obojica igrača vrlo lako čuvala servise, sve dok Fonseka nije došao do prednosti od 5:3, tako što je stigao do brejka i Srbinu je dozvolio svega jedan poen. Međutim, Hamad se nije predavao, a drugi set je to i dokazao.

Vodila se velika borba u svakom gemu, Međedović je nekoliko puta čak i spasavao brejk prilike pri svom servisu i tako sve do 5:3 kad je stigao do brejka. Prvu brjek priliku nije iskoristio, ali je u drugoj bio znatno bolji, a onda je sa 40:15 potvrdio izjednačenje u setovima.

Znatno veća borba vodila se u odlučujućem setu. Igralo se jedan sat i jedan minut i za to vrijeme mogli smo vidjeti razmijenjene brejkove i prednost Međedovića. Došao je do ranog brejka za 2:1, a onda još jednom za 4:1. Poklekao je kasnije Srbin, pa je tinejdž senzacija vezala stigla do izjednačenja 5:5, poslije velike borbe u 10. gemu. Uspio je Brazilac da sačuva servis, kao i Međedović, Srbin je u taj-brejku startovao sa 4:0, mladi rival je osvojio samo jedan poen, a onda je opet uslijedila serija Srbina za plasman u treće kolo Rima!

