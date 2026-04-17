"To je najluđi udarac u mom životu": Ni Hamad nije mogao da vjeruje šta je izveo na Rafinom terenu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Hamad Međedović ni sam nije mogao da vjeruje kako je izveo savršen drop-šot na meču protiv Nuna Boržeša u Barseloni.

Sjajan poen Hamada Međedovića

Hamad Međedović prošao je u polufinale turnira u Barseloni. Pobijedio je Nuna Boržeša (7:6, 6:2) i tom prilikom izveo je jedan spektakularan udarac. Imao je više sjajnih poteza, ali se jedan posebno istakao. Bilo je to u drugom setu, pri rezultatu 4:1 na brejk lopti.

Tada je odlučio da izvede drop-šot, da skrati lopticu i da tako proba da dobije poen. Uradio je to savršeno. Portugalski teniser nije imao šansu da stigne lopticu, pa je napravio brejk i nedugo potom završio i meč. Ni sam nije mogao da vjeruje šta je izveo.

"Mislim da je bilo 4:1 i brejk lopta. Uhvatio sam se za glavu, odigrao sam savršeno, stvarno nevjerovatno. Mislim da je to bio najluđi drop-šot u mom životu", nasmijao se Međedović u izjavi poslije meča.

Inače, interesantan je podatak da je do pobjede došao na terenu koji se zove "Rafa Nadal" po legendarnom španskom teniseru.

Protiv Rubljova za finale

Saznao je Hamad i ko mu stoji na putu do finala turnira u Barseloni. Moraće da savlada Andreja Rubljova koji je prošao poslije pobjede protiv Tomasa Mahača. Biće to prvi međusobni okršaj srpskog i ruskog tenisera.

Što se drugog dijela žrijeba tiče, tamo u četvrtfinalu igraju Artur Fis (Francuska) i Lorenco Muzeti (Italija), odnosno Rafa Hodar (Španija) i Kameron Nori (Velika Britanija). Pobjednici ta dva meča odmjeriće snage u polufinalu.

