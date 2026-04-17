logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamad Međedović u polufinalu turnira u Barseloni

Hamad Međedović u polufinalu turnira u Barseloni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Hamad Međedović napravio je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri i igraće u polufinalu turnira u Barseloni.

Hamad Međedović prošao je u polufinale turnira u Barseloni. U četvrtfinalu je pobijedio 52. igrača svijeta Nuna Boržeša (Portugal) - 7:6 (8:6), 6:2. Na taj način je ostvario najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, ali se svi nadaju da to može da unaprijedi i da ode još dalje. Posebno pošto se Karlos Alkaraz povukao sa turnira.

Naredni rival srpskom teniseru biće bolji iz meča između Tomasa Mahača (Češka) i Andreja Rubljova (Rusija). Ko god od njih dvojice da mu bude rival, biće to njihov prvi međusobni okršaj. Hamad je potvrdio da se nalazi u veoma dobroj formi pošto je prije Boržeša izbacio sedmog igrača svijeta Aleksa de Minora.

Što se samog meča tiče, prvi set je bio veoma dramatičan. Hamad je u 12. gemu spasao brejk loptu koja je ujedno bila i set lopta i odveo set u taj-brejk. Tamo je bolje krenuo, poveo sa 3:1, pa je pri rezultatu 6:5 imao i prvu set loptu. Nije je iskoristio tada, ali jeste tri poena kasnije.

U drugom setu je iskoristio psihološku prednost, odmah je napravio brejk (3:0), pa potom još jedan (5:1), a onda je mogao sve da završi i tada je jedan lagan smeč promašio. Sunce mu je zasmetalo i promašio je lopticu. Boržeš je to iskoristio, vratio brejk, ali sve što je uspio bilo je da produži meč za nekoliko minuta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

06:07
Hamad izgubio, pa dobio zagrljaj od Novaka: Odmah šta mu je Nole rekao
(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC