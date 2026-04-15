logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podvig Hamada Međedovića: Srbin razbio velikog favorita i prošao u četvrtfinale

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Srpski teniser režirao je iznenađenje u Barseloni.

Hamad Međedović pobijedio Aleksa de Minora u Barseloni Izvor: LUKAS COCH/AAP

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale u Barseloni, pošto je u osmini finala pobijedio favorizovanog Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4. On je za samo sat vremena i 36 minuta uspio da slavi protiv 7. igrača svijeta i tako nastavi da grabi ka vrhu.

Nedavno mu je osvajanje turnira u Napulju donijelo povratak u Top 100 i srpski as definitivno ima prostora za novi napredak. Međedović je morao kroz kvalifikacije do glavnog žrijeba, tako da je ova pobjeda utoliko važnija.

Hamad je prvi set osvojio poslije brejka u osmom gemu rezultatom 6:4, što mu je bilo dovoljno da povede u setovima. U drugom setu je De Minor nametnu svoju tempo i poveo sa 4:1, ali je uslijedio žestok odgovor Srbina.

Međedović je osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobjede i plasmana u narednu rundu takmičenja. U četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hamad Međedović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC