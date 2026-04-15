Podvig Hamada Međedovića: Srbin razbio velikog favorita i prošao u četvrtfinale

Srpski teniser režirao je iznenađenje u Barseloni.

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale u Barseloni, pošto je u osmini finala pobijedio favorizovanog Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4. On je za samo sat vremena i 36 minuta uspio da slavi protiv 7. igrača svijeta i tako nastavi da grabi ka vrhu.

Nedavno mu je osvajanje turnira u Napulju donijelo povratak u Top 100 i srpski as definitivno ima prostora za novi napredak. Međedović je morao kroz kvalifikacije do glavnog žrijeba, tako da je ova pobjeda utoliko važnija.

Hamad je prvi set osvojio poslije brejka u osmom gemu rezultatom 6:4, što mu je bilo dovoljno da povede u setovima. U drugom setu je De Minor nametnu svoju tempo i poveo sa 4:1, ali je uslijedio žestok odgovor Srbina.

Međedović je osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobjede i plasmana u narednu rundu takmičenja. U četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).

